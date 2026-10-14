Tras caso Pandora, MEF invertirá más de $3 millones en el nuevo software e-Tax 2.0

El objetivo, según la Fiscalía, era hacer aparecer esos recursos como pagos no aplicados y convertirlos posteriormente en créditos fiscales.

El grupo habría eliminado o alterado dentro del e-Tax cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían pagado sus impuestos.

Según las autoridades, el esquema provocó un perjuicio al Estado estimado en $40 millones, utilizando de manera irregular el sistema e-Tax 2.0 para reasignar y agilizar trámites relacionados con estos créditos.

La noticia llega en medio de las investigaciones por el caso Pandora donde la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada investiga desde 2025 una presunta red integrada por funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares, que habría realizado cesiones ilegales de créditos fiscales.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la renovación de licencias y soporte de software Oracle, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad y seguridad de los sistemas críticos como el e-Tax 2.0.

Nuevo software

“El proyecto contempla actualizaciones, parches de seguridad, corrección de errores y compatibilidad con aplicaciones críticas como SAP, asegurando altos niveles de disponibilidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad de los datos”, se lee en el comunicado.

El MEF defendió la compra basada en que la ausencia de licenciamiento vigente y soporte técnico oficial podría generar riesgos operativos, legales y de continuidad del servicio público.

La renovación garantiza la operación segura y estable de plataformas como ISTMO, e-Tax 2.0, Factura Electrónica y SIGADE, que procesan información financiera, fiscal y patrimonial sensible.

El contrato tendrá una duración de 24 meses y asciende a $3,348,896.00, monto al cual no aplica el ITBMS.

Mediante la Resolución 125-26, el Consejo de Gabinete aprobó la contratación por procedimiento excepcional entre el MEF y la sociedad Redsoft Corp., canal autorizado en Panamá para gestionar licencias y soporte oficial de Oracle.

Uso

En agosto de 2026, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ya daba luces sobre cómo sería la adquisición del nuevo software.

Según explicó, el sistema permitirá que cada trámite quede registrado y pueda ser monitoreado paso a paso, además de digitalizar procesos que actualmente se realizan de forma manual, reduciendo así las oportunidades para cometer irregularidades.

“Vamos a reemplazar el sistema e-Tax, que hoy conocemos, por una plataforma digital más robusta. Donde cada trámite quede registrado y se pueda seguir paso a paso”, indicó Chapman en un comunicado.

Según el MEF, la nueva infraestructura garantizará la trazabilidad completa de cada expediente y la automatización de procesos que históricamente se realizaban de forma manual.

El plan de modernización contempla:

Trazabilidad digital obligatoria: Registro inalterable y seguimiento en tiempo real de cada trámite administrativo.Eliminación de la discrecionalidad manual: Digitalización de procesos vulnerables para eliminar espacios a la manipulación.Auditoría continua de fondos: Garantía tecnológica de que cada balboa recaudado se dirija de forma íntegra hacia las prioridades nacionales de inversión social, empleo, infraestructura educativa, salud y seguridad ciudadana.

Imputados y aprehendidos

Hasta el momento, el caso Pandora ha dejado como saldo 21 personas imputadas por delitos como blanqueo de capitales, asociación ilícita, corrupción de servidores públicos y falsedad. También ha dictado detención provisional para un exdirector de Finanzas de Bac Panamá.

Además, la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada enlazo el caso Pandora con la Operación Espejismo iniciada en 2024, ya que presuntamente se ofreció y entregó dinero a servidores públicos de la DGI mediante cuentas bancarias y otras formas de pago, con el propósito de que alteraran la plataforma de impuestos y permitieran el acceso a créditos fiscales ficticios.

La juez ha ordenado detención provisional a cinco personas por fraude, entre esos a Luis Gaitán y Efraín Cherigo bajo la acusación de presuntos delitos como delincuencia organizada (o asociación ilícita), corrupción de servidores públicos, falsedad de documentos y blanqueo de capitales.

¿Qué era el e-Tax?

El e-Tax es el sistema informático tributario creado por la DGI, que permite a personas naturales y jurídicas realizar más de 140 trámites en línea.

Para ingresar era necesario estar registrado como contribuyente de la Dirección General de Ingresos y contar con sus datos actualizados, como la actividad económica principal, ocupación definida, correo electrónico válido, y representante legal activo en caso de persona jurídica.

A través de esta plataforma, los contribuyentes podían realizar diversos trámites tributarios de manera digital, entre ellos la presentación de declaraciones de impuestos, la actualización del Registro Único de Contribuyente (RUC), pagos mediante tarjeta de crédito o débito y la solicitud de paz y salvos, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.

Postura

Sobre el caso Pandora, el ministro del MEF explicó que se trata de un esquema que se habría desarrollado durante varios años y que logró evadir los controles existentes.

“Este esquema comenzó hace muchos años, captó funcionarios, burló los controles del sistema que heredamos, pero no importa cuándo empezó, nos tocó a nosotros enfrentarlo y lo estamos resolviendo”, manifestó.

Como parte de las acciones adoptadas, el ministro informó que se ordenó con efecto inmediato la separación de todos los funcionarios vinculados a la investigación, así como “el congelamiento de trámites de todos los créditos fiscales bajo sospecha”.

La Asociación Bancaria de Panamá, por su parte, señaló que cualquier situación que pueda comprometer la integridad del sistema fiscal y financiero debe ser investigada con rigor y estricto apego a la ley, al tiempo que reiteró su compromiso con la transparencia, la regulación y la institucionalidad del sistema financiero panameño.

Recordó que los créditos fiscales son instrumentos tributarios legítimos, legales y de uso común que contribuyen al dinamismo de la economía nacional.

Sin embargo, la Asociación destacó que, al ser creados, administrados y certificados por la DGI antes de ingresar al intercambio comercial o ser utilizados por las empresas, resulta indispensable esclarecer cualquier anomalía en sus procesos de emisión y validación.

El gremio sostuvo que despejar cualquier duda sobre el origen y la validación de los créditos fiscales fortalece la confianza en el sistema.

Tras los avances en el caso Pandora, la Superintendente de Bancos de Panamá informó sobre el inició de investigaciones del uso de créditos fiscales vinculados a las investigaciones.

El superintendente, Milton Ayón Wong, explicó que el proceso se centra en detectar posibles fallas administrativas dentro de las entidades financieras.

Sin embargo, aclaró que la Superintendencia no actúa como Ministerio Público, sino como regulador bancario.

Las etapas del procedimiento incluyen la formulación de cargos en caso de comprobarse infracciones relacionadas con gobierno corporativo, controles internos o manuales internos.

Posteriormente, los bancos tienen derecho a presentar reconsideraciones. Si estas no prosperan, se aplican sanciones que pueden incluir multas.