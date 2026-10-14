Alcaldía de Panamá habilita horario especial para entregar placas de enero a agosto de 2026

La Alcaldía de Panamá informó que el Centro de Placas, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, atenderá este fin de semana en horario especial para facilitar a los conductores el retiro de sus placas correspondientes a los meses de enero a agosto de 2026.
De acuerdo con la entidad, el sábado 17 de octubre el centro estará abierto de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que el domingo 18 de octubre atenderá de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La medida busca ofrecer a los propietarios de vehículos más opciones para realizar este trámite durante el fin de semana.
La Alcaldía recomienda a los conductores tomar en cuenta los horarios establecidos y acudir al Centro de Placas para retirar las correspondientes a los meses señalados.
Entre las condiciones establecidas está mantener vigente el Certificado de Inspección Vehicular (revisado), además de haber realizado el pago correspondiente a la placa y estar paz y salvo con el Municipio de Panamá.
Asimismo, la persona que realice el retiro deberá presentar el documento de identidad original y vigente. En el caso de los ciudadanos panameños, se requiere la cédula de identidad personal, mientras que los extranjeros deberán presentar su pasaporte vigente.
La Alcaldía recomienda a los conductores verificar que cumplen con todos los requisitos antes de acudir al Centro de Placas, para facilitar la atención y evitar contratiempos durante el trámite.
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