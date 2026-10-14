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Información útil

Alcaldía de Panamá habilita horario especial para entregar placas de enero a agosto de 2026

Centro de Placas del Parque Francisco Arias Paredes atenderá en horario especial.
Centro de Placas del Parque Francisco Arias Paredes atenderá en horario especial. Alcaldía de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/10/2026 16:58
El Centro de Placas atenderá en horario especial durante el fin de semana para facilitar a los conductores la entrega de placas pendientes.

La Alcaldía de Panamá informó que el Centro de Placas, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, atenderá este fin de semana en horario especial para facilitar a los conductores el retiro de sus placas correspondientes a los meses de enero a agosto de 2026.

De acuerdo con la entidad, el sábado 17 de octubre el centro estará abierto de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que el domingo 18 de octubre atenderá de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La medida busca ofrecer a los propietarios de vehículos más opciones para realizar este trámite durante el fin de semana.

La Alcaldía recomienda a los conductores tomar en cuenta los horarios establecidos y acudir al Centro de Placas para retirar las correspondientes a los meses señalados.

Estos son los requisitos para retirar las placas vehiculares en Panamá

Entre las condiciones establecidas está mantener vigente el Certificado de Inspección Vehicular (revisado), además de haber realizado el pago correspondiente a la placa y estar paz y salvo con el Municipio de Panamá.

Asimismo, la persona que realice el retiro deberá presentar el documento de identidad original y vigente. En el caso de los ciudadanos panameños, se requiere la cédula de identidad personal, mientras que los extranjeros deberán presentar su pasaporte vigente.

La Alcaldía recomienda a los conductores verificar que cumplen con todos los requisitos antes de acudir al Centro de Placas, para facilitar la atención y evitar contratiempos durante el trámite.

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