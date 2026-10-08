  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Alcalde Mizrachi cuestiona el sistema actual de fabricación de placas

Alcaldía de Panamá busca agilizar retiro de placas con estacionamiento gratuito
Alcaldía de Panamá busca agilizar retiro de placas con estacionamiento gratuito Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/10/2026 16:53
Los retrasos en la entrega de placas llevaron al alcalde Mayer Mizrachi a proponer cambios en el sistema actual.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, planteó la necesidad de revisar el sistema utilizado actualmente para la fabricación y entrega de placas vehiculares, luego de los retrasos que han provocado una acumulación de documentos pendientes.

Mizrachi señaló que se debe analizar la normativa que establece la exclusividad para la fabricación de placas y evaluar la posibilidad de permitir una mayor competencia, con el objetivo de que el servicio sea ofrecido por quienes puedan garantizar mejores condiciones y tiempos de entrega.

El alcalde atribuyó parte de los retrasos a la Escuela Vocacional de Chapala, que mantiene la exclusividad legal para confeccionar las placas metálicas y las calcomanías de circulación vehicular.

Mientras tanto, la ATTT conserva la facultad de establecer las especificaciones de las identificaciones vehiculares, como su diseño, tamaño y colores.

Mizrachi explicó que los retrasos terminaron afectando la atención en el Centro de Placas y señaló que los municipios deben asumir las consecuencias de estas demoras, debido a la acumulación de placas pendientes de entrega.

Alcaldía habilita estacionamiento gratuito ante alta demanda de placas

Los contribuyentes que acudan a retirar sus placas en el Centro de Placas del parque Francisco Arias Paredes contarán con una facilidad adicional durante los próximos días. La Alcaldía de Panamá anunció que el estacionamiento será gratuito por una hora para quienes realicen este trámite.

La medida comenzará este jueves 8 de octubre y se extenderá hasta el lunes 12 de octubre, en medio de la alta demanda que se registra por la entrega de placas acumuladas.

Centro de Placas tendrá horario extendido

Como parte de las acciones para agilizar la atención, también se mantendrán jornadas especiales durante el fin de semana.

El sábado 10 de octubre, el Centro de Placas atenderá de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que el domingo 11 de octubre abrirá de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo