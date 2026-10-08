Alcalde Mizrachi cuestiona el sistema actual de fabricación de placas

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, planteó la necesidad de revisar el sistema utilizado actualmente para la fabricación y entrega de placas vehiculares, luego de los retrasos que han provocado una acumulación de documentos pendientes.

Mizrachi señaló que se debe analizar la normativa que establece la exclusividad para la fabricación de placas y evaluar la posibilidad de permitir una mayor competencia, con el objetivo de que el servicio sea ofrecido por quienes puedan garantizar mejores condiciones y tiempos de entrega.

El alcalde atribuyó parte de los retrasos a la Escuela Vocacional de Chapala, que mantiene la exclusividad legal para confeccionar las placas metálicas y las calcomanías de circulación vehicular.

Mientras tanto, la ATTT conserva la facultad de establecer las especificaciones de las identificaciones vehiculares, como su diseño, tamaño y colores.

Mizrachi explicó que los retrasos terminaron afectando la atención en el Centro de Placas y señaló que los municipios deben asumir las consecuencias de estas demoras, debido a la acumulación de placas pendientes de entrega.