Panamá ante el posible revés electoral de Donald Trump: el Canal y los puertos, bajo la lupa

A 24 horas de que se decida la composición final tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, las elecciones de medio mandato en Estados Unidos son vistas, cada vez que se celebran, como un plebiscito sobre la gestión del presidente. En esta ocasión, el examen para la segunda administración de Donald Trump será aún más difícil, con un panorama marcado por el alto costo de la vida y la promesa incumplida de no involucrar al país en lo que el propio inquilino de la Casa Blanca denominaba durante la campaña electoral como ‘las guerras eternas’, como el conflicto que desató contra Irán, en conjunto con Israel, en febrero pasado. Sin embargo, los estadounidenses no solo votarán con la mano en el bolsillo. Nueve de cada diez votantes consideran que la corrupción en Estados Unidos es un problema, de acuerdo con un sondeo realizado por la firma Harris para el diario británico The Guardian. Por otro lado, el 76 % de los encuestados cree que los representantes del Gobierno se preocupan más por enriquecerse en el poder que por mejorar la vida de los ciudadanos que los eligieron. Con estas dos preocupaciones en mente, el panorama político se presenta complejo para los republicanos, quienes estarían en riesgo de perder la mayoría parlamentaria en ambas cámaras legislativas, fundamentales dentro del sistema de gobierno estadounidense. Por ejemplo, una encuesta realizada por el medio independiente Cook Political Report y difundida por The New York Times vaticina que los demócratas podrían conseguir hasta 240 escaños, arrebatándoles 25 curules a los republicanos, que perderían así la mayoría en la Cámara de Representantes. En cuanto a la carrera por el Senado, los demócratas aventajan en los sondeos a los republicanos en siete estados clave: Texas, Michigan, Carolina del Norte, Kansas, Maine, Ohio y Alaska. Se trata de territorios en los que el partido de Abraham Lincoln suele cosechar cómodas mayorías electorales.

Incluso el columnista Charles Cooke, de la revista conservadora National Review, vaticina esa pérdida de poder parlamentario y pone en la mira la posible creación de comisiones de investigación que permitan al Poder Legislativo recuperar su capacidad de ejercer contrapeso frente a las políticas del inquilino de la Casa Blanca en asuntos como migración, salud, economía y política exterior, entre otros. “Trump no tiene una agenda legislativa demasiado amplia que un Congreso controlado por los demócratas pueda bloquear y, dado que es un dirigente ineficaz y corrupto, la perspectiva de que el Poder Legislativo ejerza cierta supervisión resulta bienvenida”, escribió Cooke.

Por otro lado, la investigadora del Real Instituto Elcano, Carlota García Encina, ponderó hasta qué punto le preocuparía a Trump una eventual derrota de su partido en las elecciones de medio mandato. “Probablemente Trump no quiera perder, pero cabe preguntarse hasta qué punto le preocupa, teniendo en cuenta que los intereses electorales del presidente estadounidense y los del Partido Republicano no siempre coinciden”, aseguró en un análisis la investigadora de este centro de pensamiento español. Si bien para los republicanos una derrota en las urnas supondría prácticamente una pérdida de poder, para Trump podría convertirse en la excusa perfecta para responsabilizar a sus adversarios políticos de la inacción y la parálisis legislativa.

¿Cómo afectan las elecciones de medio mandato a Panamá?

Así como las elecciones de medio mandato pueden influir en la política exterior de Trump y, por consiguiente, en la influencia que ejerce sobre América Latina, estos comicios también podrían tener repercusiones en Panamá y sus relaciones con Estados Unidos. Sobre todo, en lo relacionado con la ayuda militar que Panamá estaría recibiendo de Washington. Así lo considera el profesor de la Universidad del Norte de Texas, Orlando Pérez. “En términos de política exterior, el presidente y el Poder Ejecutivo siempre tienen mucha autoridad y poder. El mandatario es el principal agente en materia de relaciones exteriores. Sin embargo, el Congreso controla los fondos y fiscaliza las políticas. Los demócratas ya han anunciado que exigirán más transparencia en las relaciones y en las decisiones del presidente. En el caso de Panamá, creo que habrá un mayor escrutinio de la ayuda militar que Estados Unidos estaría proporcionando al país”, adelantó a La Estrella de Panamá desde Texas. Sobre el Canal de Panamá, consideró que los demócratas tienen clara su posición, aunque no sea un tema de campaña. “[Los demócratas] saben que el Canal es panameño, que lo administran los panameños y que respaldan los tratados, incluido el de neutralidad. Por tanto, creo que fiscalizarán con mayor firmeza y transparencia la política de Trump”, expresó Pérez, si bien que Trump podría volver a hablar del Canal de Panamá si así lo considera políticamente conveniente.

Por otro lado, señaló que uno de los factores determinantes de estos comicios estará relacionado con la composición de los comités de Relaciones Exteriores del Congreso, en particular el subcomité encargado del hemisferio occidental.

La actual presidenta del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental es la congresista María Elvira Salazar, republicana del sur de Florida. El demócrata que probablemente asumiría la presidencia si su partido obtiene la mayoría es el representante Joaquín Castro. De talante progresista, Castro podría imprimir un nuevo enfoque a la fiscalización de las actuaciones de la Administración Trump en América Latina, según valoró Pérez. En tanto, el especialista considera que el próximo asunto que pondrá a prueba las relaciones entre Panamá y Estados Unidos será el proceso de concesión de los puertos, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional, el pasado 29 de enero, la Ley N.° 5 del 16 de enero de 1997, que otorgó a Panama Ports Company el desarrollo, la construcción, la operación y la administración de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.