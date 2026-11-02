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Flujo de pasajeros se mantiene lento en la Terminal de Albrook previo a las fiestas patrias

La Terminal Nacional de Transporte de Albrook mantiene operaciones las 24 horas.
La Terminal Nacional de Transporte de Albrook mantiene operaciones las 24 horas. Luis García | La Estrella de Panamá
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Leiny Pérez
  • 02/11/2026 14:50
Aunque el movimiento aumentó hasta un 33% durante el fin de semana, este lunes la afluencia de viajeros se mantenía baja al mediodía

El flujo de pasajeros en la Gran Terminal Nacional de Transporte en Albrook, se mantenía lento al mediodía de este lunes 2 de noviembre, pese a las fiestas patrias y al incremento de viajeros registrado durante el fin de semana.

Desde las 6:00 a.m. se observaron filas en las boleterías, principalmente de personas que buscaban trasladarse hacia distintas provincias del interior. Sin embargo, conforme avanzó la mañana, la afluencia disminuyó y las taquillas se encontraban prácticamente vacías.

La reducción del movimiento coincide con que algunos ciudadanos todavía debían cumplir con su jornada laboral. Por ello, se prevé que más personas acudan a la terminal durante la tarde, una vez finalicen sus labores, y este martes.

Entre los destinos con mayor demanda para estos días figuran Chiriquí, Bocas del Toro, Azuero, Veraguas y la costa atlántica. Algunos viajeros se trasladan por compromisos de trabajo, mientras que otros aprovechan los días libres para reunirse con sus familiares y participar en las actividades patrias.

Entre los destinos con mayor demanda figuran las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y la región de Azuero.
Entre los destinos con mayor demanda figuran las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y la región de Azuero. Luis García | La Estrella de Panamá
Aumentó el movimiento durante el fin de semana

El gerente de Operaciones de la Gran Terminal Nacional de Transporte, Abraham Riega, informó en TVN Noticias que durante el sábado y domingo se registraron incrementos en el movimiento de pasajeros.

Según los datos compartidos por la administración, el aumento fue de aproximadamente un 20% el sábado y un 33% el domingo.

También se reportaron incrementos en las rutas hacia Darién, Veraguas y Azuero, con variaciones de hasta un 36% el domingo y un 30% el sábado.

Se prevé que más personas acudan a la terminal durante la tarde.
Se prevé que más personas acudan a la terminal durante la tarde. Luis García | La Estrella de Panamá
Habilitan viajes adicionales

Para atender la demanda, la administración programó salidas adicionales en diversas rutas. En el caso de Bocas del Toro, este lunes se contemplaron salidas a las 6:00 p. m., 7:00 p. m., 8:00 p. m., 8:30 p. m. y 9:00 p. m. Para el martes, se anunció un viaje especial hacia esta provincia a las 7:30 a. m., además de las salidas regulares de las 6:00 p. m. y 8:00 p. m.

Los transportistas indicaron que la habilitación de más unidades dependerá del flujo de pasajeros. No obstante, la administración aseguró que cuenta con buses disponibles para atender a quienes decidan viajar durante estos días.

La Gran Terminal Nacional de Transporte mantiene operaciones las 24 horas. Sin embargo, los usuarios deben tomar en cuenta los horarios específicos de salida de cada ruta y planificar sus traslados.

Se espera que el flujo de pasajeros aumente durante la tarde de este lunes y continúe este martes, cuando más personas tengan disponibilidad para viajar al interior del país.

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