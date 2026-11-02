Flujo de pasajeros se mantiene lento en la Terminal de Albrook previo a las fiestas patrias

El flujo de pasajeros en la Gran Terminal Nacional de Transporte en Albrook, se mantenía lento al mediodía de este lunes 2 de noviembre, pese a las fiestas patrias y al incremento de viajeros registrado durante el fin de semana.

Desde las 6:00 a.m. se observaron filas en las boleterías, principalmente de personas que buscaban trasladarse hacia distintas provincias del interior. Sin embargo, conforme avanzó la mañana, la afluencia disminuyó y las taquillas se encontraban prácticamente vacías.

La reducción del movimiento coincide con que algunos ciudadanos todavía debían cumplir con su jornada laboral. Por ello, se prevé que más personas acudan a la terminal durante la tarde, una vez finalicen sus labores, y este martes.

Entre los destinos con mayor demanda para estos días figuran Chiriquí, Bocas del Toro, Azuero, Veraguas y la costa atlántica. Algunos viajeros se trasladan por compromisos de trabajo, mientras que otros aprovechan los días libres para reunirse con sus familiares y participar en las actividades patrias.