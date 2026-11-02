Panamá contratará a la firma Hogan Lovells para arbitraje de CK Hutchison

El Consejo de Gabinete autorizó este lunes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a proceder con la contratación excepcional de la firma de abogados estadounidense Hogan Lovells US LLP. La firma actuará como apoderada legal externa en representación de la República de Panamá en el arbitraje internacional de inversión interpuesto por CK Hutchison Holdings Limited, a través de Panamá Ports Company S.A.. Mediante la Resolución 146-26, se dio luz verde a esta contratación por un monto total de $3,887,350.

Procedimiento

El proceso arbitral se regirá bajo el reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL), con el objetivo de estructurar una defensa sólida de los intereses del Estado panameño. Las autoridades nacionales formalizaron el conocimiento de las pretensiones del demandante luego de recibir la notificación de la solicitud de arbitraje enviada por CK Hutchison Holdings Limited el pasado 19 de agosto. En dicho proceso, la contraparte cuenta con la representación de las firmas legales Paul Hastings y Morgan & Morgan Legal.

Demanda

El pasado 20 de agosto, CK Hutchison inició formalmente el procedimiento de arbitraje y reclamó de una indemnización superior a los $1,500 millones por presuntos incumplimientos de obligaciones contractuales y del derecho internacional. La empresa alega incumplimientos de un tratado de protección de inversiones y daños a sus inversiones que realizaron en los puertos Cristóbal y Balboa. Además, sostiene que la controversia está relacionada con una serie de decisiones y actuaciones del Estado panameño que, según su versión, afectaron la concesión portuaria que durante décadas estuvo vinculada a Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de CK Hutchison.

¿Quiénes son Hogan Lovells US LLP.?

Hogan Lovells (formalmente conocida como Hogan Lovells Cadwalader) es una de las firmas de abogados transatlánticas y globales más grandes del mundo. Se caracteriza por operar en la intersección entre el mundo corporativo y la regulación gubernamental, posicionándose de manera única para resolver disputas comerciales, litigios de propiedad intelectual y arbitrajes internacionales complejos de alto perfil. A lo largo de su historia, el bufete ha liderado litigios marcados por precedentes jurídicos y de enorme impacto mediático.

El Juicio por la Muerte de George Floyd (2021)

Caso Gilliam y Tarlton v. Robeson County (2015)

Batalla de Patentes: Actavis v. Eli Lilly (2017)

Litigio Multimillonario de PrivatBank (2025)

Defensa en Arbitrajes de Inversión y Disputas de Estados