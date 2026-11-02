Identifican a las nueve víctimas del avión que se estrelló en Palm Beach, Florida

Las nueve personas que murieron en el accidente de un avión privado ocurrido el domingo 1 de noviembre en Palm Beach, Florida, fueron identificadas por sus familiares, quienes difundieron un comunicado conjunto para confirmar las identidades de las víctimas.
Entre los fallecidos se encontraban Adam Robinson, un empresario tecnológico de 44 años residente en Austin, Texas; su esposa, Helen Sharp; sus dos hijos, Emma y Charlie; dos amigos cercanos de la pareja, Rachael Reed y Charmi Fehr; y Anita Maria Apellido Cetina, quien trabajaba como niñera de la familia.
El comunicado expresó el dolor de las familias por las pérdidas y confirmó que las siete personas viajaban juntas en la aeronave.
Por otra parte, se identificó al piloto como Jeff Gregory, de 55 años. También se confirmó con el padre de la copiloto que se trataba de Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, quien aparece en las comunicaciones de emergencia con el control aéreo.
El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 p.m. del domingo, cuando un avión privado Learjet 60 cayó en una zona residencial de West Palm Beach, cerca de Military Trail, entre Cresthaven y la 10.ª Avenida.
Según los reportes, la aeronave había salido de Austin, Texas, y tenía como destino el aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas.
Las comunicaciones entre la tripulación y el control de tráfico aéreo revelaron que, minutos antes del impacto, la copiloto declaró una emergencia y alertó sobre un descenso acelerado.
En el audio se escucha a la piloto emitir llamados de auxilio y advertir sobre la pérdida de control de la aeronave.
“¡Se nos acaba el tiempo!”, expresó durante la comunicación, según la grabación divulgada tras el accidente.
El controlador aéreo respondió que permanecía en comunicación con la tripulación y pidió que continuaran informando sobre la situación.
El Departamento de Bomberos de West Palm Beach informó sobre el siniestro después de que la aeronave se estrellara contra un árbol en una zona residencial de Cresthaven.
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó la muerte de las nueve personas que viajaban en el avión.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...