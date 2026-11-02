Identifican a las nueve víctimas del avión que se estrelló en Palm Beach, Florida

Las nueve personas que murieron en el accidente de un avión privado ocurrido el domingo 1 de noviembre en Palm Beach, Florida, fueron identificadas por sus familiares, quienes difundieron un comunicado conjunto para confirmar las identidades de las víctimas.

Entre los fallecidos se encontraban Adam Robinson, un empresario tecnológico de 44 años residente en Austin, Texas; su esposa, Helen Sharp; sus dos hijos, Emma y Charlie; dos amigos cercanos de la pareja, Rachael Reed y Charmi Fehr; y Anita Maria Apellido Cetina, quien trabajaba como niñera de la familia.

El comunicado expresó el dolor de las familias por las pérdidas y confirmó que las siete personas viajaban juntas en la aeronave.

Por otra parte, se identificó al piloto como Jeff Gregory, de 55 años. También se confirmó con el padre de la copiloto que se trataba de Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, quien aparece en las comunicaciones de emergencia con el control aéreo.