Billetera Punch permitirá comprar materiales de construcción tras terremoto de magnitud 7.5

El Gobierno Nacional autorizó la billetera digital y tarjeta Punch, de la Caja de Ahorros, para la transferencia de fondos dirigidos a la compra de materiales y pago de reparaciones de viviendas afectadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre. La medida busca agilizar la entrega de asistencia económica directa a las familias damnificadas por el movimiento telúrico.
El anuncio se dio este lunes 2 de noviembre durante el informe presentado ante el Consejo de Gabinete por el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, en seguimiento a las instrucciones del Ejecutivo para canalizar los recursos de ayuda social tras la emergencia. De acuerdo con lo establecido por la administración central, los desembolsos para la reconstrucción se integrarían a la plataforma que ya administra el pago del programa Pase-U del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
El informe de la entidad bancaria señala que la herramienta ha sido implementada a 709 mil estudiantes beneficiarios de becas, con la distribución de más de 414 mil tarjetas de la red Mastercard y la activación de 424 mil billeteras móviles. La inclusión de los fondos para la atención de la crisis sísmica forma parte de un plan institucional para que la totalidad de las asistencias sociales del Estado —estimadas en más de $2,600 millones anuales— se liquiden a través de este sistema.
Para la utilización de los recursos destinados a la reconstrucción, el sistema mantendrá los parámetros de fiscalización transaccional. La tarjeta contará con bloqueos para consumos en establecimientos no relacionados con las necesidades prioritarias fijadas por el Gobierno, restringiendo transacciones en locales como bares y salones de belleza, con el objetivo de garantizar la trazabilidad del gasto público.
Por otro lado, la entidad bancaria confirmó que la alianza estratégica con la empresa de telecomunicaciones Más Móvil Panamá permitirá a los usuarios afectados consultar el saldo asignado para las reparaciones sin requerir un plan de datos activo. La medida también abarcará la integración de otros programas de subsidio estatal como Red de Oportunidades, 120 a los 65 y Ángel Guardián.
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