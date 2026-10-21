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¡Atención! IFARHU anunciará el 26 de octubre cuándo retirar las tarjetas PUNCH pendientes

El IFARHU anunciará el 26 de octubre las fechas para retirar tarjetas PUNCH pendientes.
El IFARHU anunciará el 26 de octubre las fechas para retirar tarjetas PUNCH pendientes. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/10/2026 12:15
Quienes perdieron su tarjeta PUNCH por el sismo u otros desastres naturales podrán consultar la programación de retiro que se anunciará el 26 de octubre.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Caja de Ahorros informaron que el próximo lunes 26 de octubre se anunciarán las sucursales habilitadas y las fechas para retirar las tarjetas PUNCH que aún están pendientes de entrega.

La atención estará dirigida a beneficiarios que perdieron sus tarjetas a causa del sismo, inundaciones u otros desastres naturales, así como a estudiantes que reciben beneficios de Asistencia Económica, Concurso General, Discapacidad y Puesto Distinguido, pero que no cobran el PASE-U.

También se incluirá a personas que no aparecían registradas en el sistema durante la entrega de las tarjetas y a nuevos beneficiarios universitarios que todavía no han proporcionado una cuenta de ahorros.

En el caso de los acudientes extranjeros que cuentan con pasaporte, las autoridades indicaron que se establecerá una fecha especial para atenderlos, por lo que no estarán incluidos en la programación que se anunciará la próxima semana.

IFARHU supera las 430 mil tarjetas PUNCH entregadas a beneficiarios

Hasta la fecha, se han entregado 430,988 tarjetas PUNCH a nivel nacional, destinadas a facilitar el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) y de los beneficios correspondientes a los programas de becas y asistencias económicas.

La distribución ha llegado a las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas, además de la comarca de Kankintú.

Con estas acciones, el IFARHU y la Caja de Ahorros buscan completar la entrega de las tarjetas pendientes y facilitar que los beneficiarios reciban los recursos económicos que les corresponden.

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