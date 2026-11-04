Geociencias: Sismo de 3.9 en Arraiján tiene relación con falla Pedro Miguel

Un sismo de magnitud 3.9 se registró a las 5:38 p.m. de este miércoles 4 de noviembre en las cercanías de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El director de Geociencias, Néstor Luque, explicó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad aproximada de cinco kilómetros y se localizó a cuatro kilómetros al noroeste de Arraiján.

“Este evento por su ubicación está relacionado con un movimiento de la falla Pedro Miguel”, señaló Luque al explicar el origen del sismo.

El especialista precisó que el movimiento ocurrió a las 5:38 p.m., hora local de Panamá, y que los parámetros iniciales corresponden a una magnitud de 3.9 y una profundidad aproximada de cinco kilómetros.

El reporte del Instituto de Geociencias mantiene carácter preliminar, por lo que la magnitud, profundidad y ubicación podrían ajustarse luego del análisis de los registros sísmicos.