¡Orgullo nacional! Valerie Espinosa suma dos medallas de oro en gimnasia rítmica

La atleta nacional dominó sus presentaciones al subir a lo más alto del podio en los aparatos de manos libres y cuerda, asegurando ambos títulos tras completar rutinas caracterizadas por la precisión técnica y la solidez en la ejecución.

Las gimnastas del club Stoenescu Rhythmic Gymnastics firmaron este miércoles 4 de noviembre una destacada actuación en el inicio del IV Campeonato Centroamericano de Gimnasia Rítmica en la Arena Roberto Durán, tras lograr dos medallas de oro para Panamá por intermedio de Valerie Espinosa en el Nivel 6.

Por su parte, Antonella Carrasco vio acción en el Nivel 7, donde finalizó en la octava posición en las modalidades de manos libres y aro.

El equipo panameño contó con la dirección técnica de la entrenadora principal Adriana Stoenescu y el aval de la Federación Panameña de Gimnasia, la Confederación Centroamericana de Gimnasia y el Comité Olímpico de Panamá.

La actividad en el coliseo de Juan Díaz continuará los días 6 y 7 de noviembre con el desarrollo de la competencia por clubes. La entrada es gratuita y la transmisión de las competencias también es transmitida por YouTube.