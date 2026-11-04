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¡Orgullo nacional! Valerie Espinosa suma dos medallas de oro en gimnasia rítmica

Valerie Espinosa arrasó en manos libres y cuerda en la Arena Roberto Durán.
Valerie Espinosa arrasó en manos libres y cuerda en la Arena Roberto Durán. Gimnasia Rítmica Panamá | Tomada de video
Por
Flor Isaela Navarro
  • 04/11/2026 17:41
Tras las victorias conseguidas en la jornada inaugural, la pista del coliseo capitalino albergará la fase de competencia por clubes durante los próximos días

Las gimnastas del club Stoenescu Rhythmic Gymnastics firmaron este miércoles 4 de noviembre una destacada actuación en el inicio del IV Campeonato Centroamericano de Gimnasia Rítmica en la Arena Roberto Durán, tras lograr dos medallas de oro para Panamá por intermedio de Valerie Espinosa en el Nivel 6.

La atleta nacional dominó sus presentaciones al subir a lo más alto del podio en los aparatos de manos libres y cuerda, asegurando ambos títulos tras completar rutinas caracterizadas por la precisión técnica y la solidez en la ejecución.

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Por su parte, Antonella Carrasco vio acción en el Nivel 7, donde finalizó en la octava posición en las modalidades de manos libres y aro.

El equipo panameño contó con la dirección técnica de la entrenadora principal Adriana Stoenescu y el aval de la Federación Panameña de Gimnasia, la Confederación Centroamericana de Gimnasia y el Comité Olímpico de Panamá.

La actividad en el coliseo de Juan Díaz continuará los días 6 y 7 de noviembre con el desarrollo de la competencia por clubes. La entrada es gratuita y la transmisión de las competencias también es transmitida por YouTube.

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