Juez ordena la detención provisional de un hombre por presunto asesinato de su tío en Chiriquí

Un juez de garantía ordenó la detención provisional de un hombre, de 44 años, por su presunta vinculación con la muerte de su tío, de 67 años, en un hecho ocurrido este 2 de noviembre en el sector de Dulce Hogar, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

La medida cautelar fue ordenada en una audiencia de control, luego de que la Fiscalía Regional de Chiriquí presentara elementos de convicción que sustentaron ante el juez la presunta participación del imputado en el hecho investigado.

Durante la audiencia, el Tribunal de Garantías admitió las solicitudes de legalización de la aprehensión, formulación de imputación de cargos y aplicación de la detención provisional por el término de la investigación.

De acuerdo con la información de la Procuraduría General de la Nación, el hecho ocurrió en la residencia de la víctima, quien falleció tras sufrir heridas con un arma blanca en el abdomen y el tórax.

La Fiscalía mantiene las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes.