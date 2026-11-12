Devolución de dinero lidera las 36 nuevas demandas de consumidores en 2026

La Defensoría de Oficio de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) concluyó 40 procesos legales en representación de compradores entre enero y septiembre de 2026, por una cuantía total de $2.38 millones. Sin embargo, los registros de la entidad revelan que este balance incluye expedientes rezagados que ingresaron al sistema desde 2007 y finalizaron este año. El informe de gestión detalla que la resolución de estos litigios, originados tras fracasar la etapa de conciliación administrativa con los agentes económicos, se distribuyó en cuatro vías:

18 acuerdos extrajudiciales por $1.05 millones

10 fallos judiciales favorables por $498,342

8 acuerdos judiciales por $549,248.

Nuevas demandas en espera

De forma paralela a los cierres, los defensores de oficio interpusieron 36 nuevas demandas ante los tribunales de justicia durante los primeros nueve meses de 2026. Estos litigios, que aún esperan sentencia, suman reclamaciones por $1.23 millones. El desglose de las acciones judiciales presentadas este año muestra que el principal foco de conflicto entre proveedores y clientes es la retención de pagos. La mitad de las demandas (18 casos) exige la devolución de dinero por un total de $564,651. Le siguen siete procesos por cláusulas abusivas en contratos ($171,777), tres por vicios ocultos ($131,995) y tres por incumplimiento de garantía ($104,949), además de cinco expedientes por otras causas no especificadas que acumulan $261,614.

Alcance legal y balance histórico