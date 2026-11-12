Devolución de dinero lidera las 36 nuevas demandas de consumidores en 2026

La Defensoría de Oficio de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) concluyó 40 procesos legales en representación de compradores entre enero y septiembre de 2026, por una cuantía total de $2.38 millones. Sin embargo, los registros de la entidad revelan que este balance incluye expedientes rezagados que ingresaron al sistema desde 2007 y finalizaron este año.
El informe de gestión detalla que la resolución de estos litigios, originados tras fracasar la etapa de conciliación administrativa con los agentes económicos, se distribuyó en cuatro vías:
De forma paralela a los cierres, los defensores de oficio interpusieron 36 nuevas demandas ante los tribunales de justicia durante los primeros nueve meses de 2026. Estos litigios, que aún esperan sentencia, suman reclamaciones por $1.23 millones.
El desglose de las acciones judiciales presentadas este año muestra que el principal foco de conflicto entre proveedores y clientes es la retención de pagos. La mitad de las demandas (18 casos) exige la devolución de dinero por un total de $564,651. Le siguen siete procesos por cláusulas abusivas en contratos ($171,777), tres por vicios ocultos ($131,995) y tres por incumplimiento de garantía ($104,949), además de cinco expedientes por otras causas no especificadas que acumulan $261,614.
El servicio de Defensoría de Oficio opera como una instancia gratuita de representación legal para los compradores que no logran un arreglo en la fase de conciliación previa de la Acodeco. Tras evaluar la viabilidad jurídica del expediente, un abogado de la institución asume la defensa en los tribunales o gestiona pactos extrajudiciales.
De acuerdo con la normativa vigente, tanto la Acodeco como el Juzgado Séptimo Municipal de Asuntos del Consumidor de Panamá comparten competencia a prevención en reclamos generales de hasta $5,000 y en disputas relacionadas con automóviles de hasta $30,000. En la esfera judicial, dicho juzgado municipal atiende causas de hasta $10,000, instancia en la que el ciudadano tiene la facultad de comparecer sin abogado, aunque mantiene el derecho de designar un apoderado legal posteriormente.
Desde la creación del Departamento de Defensoría de Oficio en 2006 hasta septiembre de 2026, la institución ha presentado 1,462 demandas en representación de consumidores afectados por presuntos incumplimientos de proveedores de bienes y servicios, acumulando una cuantía histórica de $71.80 millones.