Caída de Microsoft en Panamá: AIG advierte afectaciones en la plataforma Panamá Conecta

La caída internacional de servicios tecnológicos de Microsoft también tiene repercusiones en Panamá. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) informó este jueves 12 de noviembre que la plataforma Panamá Conecta podría registrar demoras en el envío y la recepción de correos electrónicos.

A través de un comunicado, la entidad explicó que la situación responde a una incidencia internacional en los servicios de proveedor tecnológico, que afecta temporalmente el funcionamiento de los correos generados por la plataforma panamaconecta.gob.pa

La AIG advirtió que los inconvenientes podrían extenderse a varios procedimientos digitales, entre ellos el registro de nuevas cuentas, la recuperación de contraseñas y la recepción de documentos solicitados por los usuarios.