Caída de Microsoft en Panamá: AIG advierte afectaciones en la plataforma Panamá Conecta

La caída internacional de servicios tecnológicos de Microsoft también tiene repercusiones en Panamá. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) informó este jueves 12 de noviembre que la plataforma Panamá Conecta podría registrar demoras en el envío y la recepción de correos electrónicos.
A través de un comunicado, la entidad explicó que la situación responde a una incidencia internacional en los servicios de proveedor tecnológico, que afecta temporalmente el funcionamiento de los correos generados por la plataforma panamaconecta.gob.pa
La AIG advirtió que los inconvenientes podrían extenderse a varios procedimientos digitales, entre ellos el registro de nuevas cuentas, la recuperación de contraseñas y la recepción de documentos solicitados por los usuarios.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (@aigesinnovacion)
Una publicación compartida de Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (@aigesinnovacion)
De acuerdo con la institución, las demoras podrían presentarse en los siguientes servicios:
Recepción de correos electrónicos y notificaciones de la plataforma
Registro de nuevas cuentas
Recuperación de contraseñas
Recepción de documentos solicitados a través de Panamá Conecta
La entidad señaló que mantiene el seguimiento de la incidencia y trabaja en coordinación con los equipos técnicos para monitorear el funcionamiento de los servicios.
La institución indicó que trabaja para facilitar la continuidad de la experiencia digital de los ciudadanos y agradeció la comprensión de los usuarios mientras se atiende la situación.
La advertencia se produce en medio de las fallas internacionales reportadas en servicios de Microsoft, entre ellos Outlook, Teams y Microsoft 365, que durante este jueves afectaron a usuarios de distintos países.
La AIG no precisó cuánto tiempo podrían prolongarse las demoras en Panamá Conecta ni estableció una hora para la normalización de las notificaciones.