Acodeco demanda a empresas por más de $2.9 millones en defensa de consumidores

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reforzó su ofensiva legal para salvaguardar los intereses de los ciudadanos panameños. En un informe revelado ayer, la entidad confirmó la presentación de 53 demandas ante los tribunales de justicia, alcanzando una cuantía total de $2.9 millones.Estas acciones, gestionadas a través del Departamento de Defensoría de Oficio, buscan resarcir daños económicos en diversos sectores, siendo el mercado inmobiliario el que acumula la mayor presión judicial. Según las cifras de la institución, existen actualmente 38 demandas contra inmobiliarias, que representan un monto en disputa de $2.2 millones, es decir, el 75.2 % de la cuantía total demandada. Tres de cada cuatro dólares que la Acodeco reclama en los tribunales corresponden a incumplimientos o vicios en proyectos inmobiliarios ($2,208,147.26).