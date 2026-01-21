Acodeco demanda a empresas por más de $2.9 millones en defensa de consumidores

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reforzó su ofensiva legal para salvaguardar los intereses de los ciudadanos panameños. En un informe revelado ayer, la entidad confirmó la presentación de 53 demandas ante los tribunales de justicia, alcanzando una cuantía total de $2.9 millones. Estas acciones, gestionadas a través del Departamento de Defensoría de Oficio, buscan resarcir daños económicos en diversos sectores, siendo el mercado inmobiliario el que acumula la mayor presión judicial. Según las cifras de la institución, existen actualmente 38 demandas contra inmobiliarias, que representan un monto en disputa de $2.2 millones, es decir, el 75.2 % de la cuantía total demandada. Tres de cada cuatro dólares que la Acodeco reclama en los tribunales corresponden a incumplimientos o vicios en proyectos inmobiliarios ($2,208,147.26).

Radiografía de los sectores demandados

El alcance de la Defensoría de Oficio de la Acodeco se extiende a múltiples actividades económicas donde los procesos de conciliación previos no rindieron frutos. Además del sector bienes raíces, la autoridad mantiene procesos contra:

Hoteles y planes vacacionales: tres demandas por $398,000.

Agencias de autos: tres procesos por un valor de $32,799.

Talleres de reparación: tres demandas que suman $20,363.

Servicios diversos: Incluye demandas contra centros de estética ($6,350), colegios particulares ($5,000) e instalaciones de servicios ($11,000).

A este portafolio judicial se suman tres demandas ejecutivas por un monto total de $251,027, consolidando un historial que, desde el año 2006 hasta la fecha, acumula 1,426 demandas interpuestas por un valor de $70,57 millones.

Golpe a las cláusulas abusivas en la banca

Uno de los hitos más significativos reportados por la administración de Ramón Abadi Balid es el fallo favorable obtenido contra una entidad bancaria por el uso de cláusulas abusivas. El Juzgado Noveno de Circuito Civil ordenó al banco el reembolso de $1,399.79 a un consumidor y aplicó una sanción de $2,000 por infringir la Ley 45 de 2007. El caso se centró en la cláusula de compensación o débito automático de cuentas de ahorro. Abadi Balid destacó que estas sentencias sientan un precedente vital. “Los consumidores están protegidos ante cláusulas abusivas en contratos bancarios”, señaló el administrador, recordando que desde diciembre de 2025 se establecieron límites estrictos a estas prácticas. Bajo las normativas vigentes, la banca no puede aplicar la compensación a fondos con protección legal, tales como:

Cuentas de ahorro con saldos de hasta $2,500.

Pensiones alimenticias y salario mínimo.

Cuentas sin gestiones de cobro previas o con más de cinco años de inactividad de pago.

El rol de la Defensoría de Oficio

La Acodeco recordó a la ciudadanía que, cuando la mediación falla, los consumidores tienen derecho a solicitar un abogado defensor de oficio. Estos profesionales evalúan la viabilidad del caso y representan al afectado ante juzgados especializados de forma gratuita. Este mecanismo se ha convertido en la herramienta principal para equilibrar la balanza entre los grandes agentes económicos y el consumidor final en Panamá.