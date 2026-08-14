Alivio al ITBI abre reto fiscal: crear una renta sustitutiva

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó este jueves 13 de agosto ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que modifica el régimen del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para la primera venta de viviendas nuevas que cumplan los requisitos legales.

La propuesta establece que los primeros $120,000 de la base imponible queden exentos del ITBI. Para las viviendas con una base imponible entre $120,000 y $200,000, plantea aplicar una escala preferencial sobre el excedente de los $120,000. En los casos con una base imponible superior a $200,000, mantiene la exención de los primeros $120,000 y aplica el régimen general sobre el excedente.

Según Chapman, el diseño busca evitar un “salto tributario” que genere una pérdida abrupta del beneficio cuando aumenta el valor de una vivienda.

La iniciativa surge luego de que el 1 de enero de 2026 terminara la exoneración que beneficiaba la primera venta de determinadas viviendas nuevas, por lo que estas operaciones volvieron a estar gravadas con el ITBI.

Aunque legalmente el impuesto recae sobre el vendedor, Chapman sostuvo que su efecto económico puede incidir en los costos de los proyectos y trasladarse al precio final de las viviendas.

“Lo hemos estudiado en detenimiento, ya no solamente es una hipótesis, sino que ha sido validada con datos. No es una iniciativa improvisada”, afirmó.