Alivio al ITBI abre reto fiscal: crear una renta sustitutiva

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó este jueves 13 de agosto ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que modifica el régimen del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para la primera venta de viviendas nuevas que cumplan los requisitos legales.
La propuesta establece que los primeros $120,000 de la base imponible queden exentos del ITBI. Para las viviendas con una base imponible entre $120,000 y $200,000, plantea aplicar una escala preferencial sobre el excedente de los $120,000. En los casos con una base imponible superior a $200,000, mantiene la exención de los primeros $120,000 y aplica el régimen general sobre el excedente.
Según Chapman, el diseño busca evitar un “salto tributario” que genere una pérdida abrupta del beneficio cuando aumenta el valor de una vivienda.
La iniciativa surge luego de que el 1 de enero de 2026 terminara la exoneración que beneficiaba la primera venta de determinadas viviendas nuevas, por lo que estas operaciones volvieron a estar gravadas con el ITBI.
Aunque legalmente el impuesto recae sobre el vendedor, Chapman sostuvo que su efecto económico puede incidir en los costos de los proyectos y trasladarse al precio final de las viviendas.
“Lo hemos estudiado en detenimiento, ya no solamente es una hipótesis, sino que ha sido validada con datos. No es una iniciativa improvisada”, afirmó.
El proyecto también plantea un reto fiscal. Al reducir un ingreso que ya está incorporado al Presupuesto General del Estado, el Ejecutivo deberá establecer una renta sustitutiva, conforme al artículo 276 de la Constitución.
“Al reducir un ingreso incorporado al presupuesto general del Estado, esta medida debe cumplir con el artículo 276 de la Constitución de la República de Panamá, que exige establecer rentas sustitutivas”, afirmó Chapman.
El ministro adelantó que el Gobierno presentará un proyecto de ley separado para compensar el costo fiscal del beneficio tributario y evitar que la medida afecte el equilibrio presupuestario.
El proyecto fue aprobado por el Consejo de Gabinete el 29 de julio y propone adicionar un artículo a la Ley 106 de 1974, que establece el ITBI, además de modificar la Ley 4 de 1994, relacionada con el sistema de intereses preferenciales al sector agropecuario.
La propuesta deberá seguir ahora el trámite legislativo en la Asamblea Nacional, mientras el Ejecutivo prepara la iniciativa de renta sustitutiva.
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...