Directiva de la Asamblea: PRD no tendrá candidato propio, afirma ‘Bolota’ Salazar

A menos de un mes de la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Jairo Salazar afirmó que su bancada aún no ha definido a quién respaldará en la votación prevista para el próximo 1 de julio.

Durante una entrevista concedida a Radio Panamá, el diputado colonense señaló que dentro del colectivo todavía no existe una posición oficial sobre las candidaturas que han comenzado a sonar para dirigir el Órgano Legislativo durante el próximo período.

“Nosotros no tenemos ahora mismo una tercera opción. No sé por quién nos vamos a inclinar”, manifestó Salazar al ser consultado sobre los movimientos políticos que ya se desarrollan en torno a la conformación de la nueva directiva parlamentaria.

El diputado también descartó la posibilidad de convertirse en candidato del PRD para presidir la Asamblea.

“Yo ahora mismo no. Yo odio perder”, respondió entre risas cuando se le preguntó si aceptaría una eventual postulación.

Aunque evitó adelantar el sentido del respaldo que podría otorgar su bancada, reconoció que entre los nombres que se escuchan actualmente figuran figuras vinculadas a otras fuerzas políticas y el actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera.

“Ahora mismo se escucha un RM o mi compañero Jorge. Con Jorge soy muy amigo”, comentó.

Salazar recordó que mantiene una relación cercana con Herrera desde años atrás, cuando ambos coincidieron en organizaciones municipales y trabajaron en reivindicaciones para gobiernos locales durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela.

Las declaraciones del diputado se producen en un momento en que las negociaciones para definir la próxima Junta Directiva aún permanecen en una fase preliminar.

Este lunes, el diputado de la coalición Vamos, Eduardo Gaitán, reconoció también que las conversaciones entre las distintas bancadas continúan “verdes” y que, por experiencia, este tipo de acuerdos suelen concretarse en los días previos a la elección o incluso horas antes de la votación.

Por su parte, el diputado panameñista José Luis Varela indicó recientemente que una eventual candidatura de Herrera dependerá de las decisiones que adopte junto con su bancada y de los consensos que logre construir con otros sectores.

Renovación del PRD

Más allá de la discusión sobre la presidencia de la Asamblea, Salazar también abordó la situación interna del PRD y aseguró que el colectivo deberá emprender un proceso de transformación para recuperar terreno político.

“El PRD, si quiere surgir ahora o en un futuro, tiene que renovar toda su base desde la raíz. Tenemos que renovarlo”, afirmó.

Según el diputado, esa renovación comenzará a reflejarse en los próximos años y permitirá la aparición de nuevos liderazgos dentro del partido.

“En 2027 ustedes van a ver nuevas figuras dentro del colectivo del PRD”, aseguró.

Salazar defendió además la disciplina interna de su partido, al que calificó como la bancada más organizada dentro de la Asamblea Nacional.

“El PRD es el partido más disciplinado que existe en esa Asamblea. Cuando toma una decisión, la toma”, sostuvo.

El diputado reconoció que en ocasiones no ha compartido algunas determinaciones adoptadas por la mayoría de su colectivo, pero señaló que la línea partidaria obliga a respetar los acuerdos alcanzados.

Durante la entrevista también se refirió a la percepción pública del PRD tras su salida del poder y sostuvo que los errores cometidos por algunos dirigentes no deben utilizarse para juzgar a toda la organización política.

“Lo que se hizo mal, que se condene. El que la hizo mal, que la pague. Pero no se puede condenar a todo un partido por algunas personas”, expresó.

La elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional se celebrará el próximo 1 de julio, fecha en la que los diputados escogerán al presidente y demás miembros que dirigirán el Legislativo durante el siguiente período ordinario de sesiones.