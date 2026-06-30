EN VIVO: Francia vs. Suecia

26'
Se reanuda el partido
22'
Hay pausa de hidratación
21'
¡LE ANULAN UN GOL A FRANCIA!
Recibe el balón Mbappé en la mitad de campo, se enfila al ataque define, pero todo queda invalidado por posición fuera de juego.
19'
¡Se anima Barcola!
Embestida ofensiva del hombre del PSG. Se anima Barcola de manera individual y a punta de regate sacó el espacio, disparó a puerta pero se marchó por encima del travesaño.
15'
Posesiones largas para Francia
Esta bastante bien referenciado Mbappé. Los suecos lo obligan a jugar fuera del área del portero, mientras que apuestan por jugar por las bandas.
7'
Los primeros minutos han sido de estudio
Suecia ha logrado algo importante. Clasificó a este Mundial en la repesca y ahora se apuntó a los dieciseisavos de final del Mundial. Mientras que Francia lideró su grupo y ahora apunta a clasificarse a los octavos de final.
3'
¡La tuvo Isak!
En menos de cinco minutos, Suecia ya tuvo su primera ocasión de peligro. Recibe Isak, corta hacia dentro enfilado al arco rival, y dispara el jugador del Liverpool. Sin embargo fue flojo el remate y ataja sin problema Maignan.
1'
¡Inicia el partido!
¡Hora de conocer a los 11 titulares de ambos equipos!
Didier Deschamps no se guarda nada en el banquillo y sale con todas sus armas, mientras que Suecia apuesta todo su ataque en su atacante estrella Isak y Gyökeres.
11 titular de Francia: Maigan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot, Dembelé, Olise, Barcola y Mbappé.
11 titular de Suecia: Zetterström; Gudmundsson, Lindelöf, Lagerbielke; Stround, Ayari, Bergvall, Svensson; Isak, Gyökeres y Elanga.
¡Ya suenan los himnos nacionales con los jugadores en el campo del Estadio Nueva York Nueva Jersey!
¡Francia y Suecia en busca de un cupo a los octavos de final del Mundial 2026!
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Francia y Suecia por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026!
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