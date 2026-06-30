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Fútbol

EN VIVO: Francia vs. Suecia

Jugadores de la selección de Francia durante el calentamiento.
Jugadores de la selección de Francia durante el calentamiento. Redes sociales
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 30/06/2026 15:50
Francia y Suecia se disputan un boleto para los octavos de final a la Copa Mundial de la FIFA 2026
4:25 PM
30/06/2026

26'

Se reanuda el partido

4:22 PM
30/06/2026

22'

Hay pausa de hidratación

4:21 PM
30/06/2026

21'

¡LE ANULAN UN GOL A FRANCIA!

Recibe el balón Mbappé en la mitad de campo, se enfila al ataque define, pero todo queda invalidado por posición fuera de juego.

4:20 PM
30/06/2026

19'

¡Se anima Barcola!

Embestida ofensiva del hombre del PSG. Se anima Barcola de manera individual y a punta de regate sacó el espacio, disparó a puerta pero se marchó por encima del travesaño.

4:15 PM
30/06/2026

15'

Posesiones largas para Francia

Esta bastante bien referenciado Mbappé. Los suecos lo obligan a jugar fuera del área del portero, mientras que apuestan por jugar por las bandas.

4:09 PM
30/06/2026

7'

Los primeros minutos han sido de estudio

Suecia ha logrado algo importante. Clasificó a este Mundial en la repesca y ahora se apuntó a los dieciseisavos de final del Mundial. Mientras que Francia lideró su grupo y ahora apunta a clasificarse a los octavos de final.

4:03 PM
30/06/2026

3'

¡La tuvo Isak!

En menos de cinco minutos, Suecia ya tuvo su primera ocasión de peligro. Recibe Isak, corta hacia dentro enfilado al arco rival, y dispara el jugador del Liverpool. Sin embargo fue flojo el remate y ataja sin problema Maignan.

4:00 PM
30/06/2026

1'

¡Inicia el partido!

3:56 PM
30/06/2026

¡Hora de conocer a los 11 titulares de ambos equipos!

Didier Deschamps no se guarda nada en el banquillo y sale con todas sus armas, mientras que Suecia apuesta todo su ataque en su atacante estrella Isak y Gyökeres.

 

11 titular de Francia: Maigan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot, Dembelé, Olise, Barcola y Mbappé.

 

11 titular de Suecia: Zetterström; Gudmundsson, Lindelöf, Lagerbielke; Stround, Ayari, Bergvall, Svensson; Isak, Gyökeres y Elanga.

3:53 PM
30/06/2026

¡Ya suenan los himnos nacionales con los jugadores en el campo del Estadio Nueva York Nueva Jersey!

3:52 PM
30/06/2026

¡Francia y Suecia en busca de un cupo a los octavos de final del Mundial 2026!

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Francia y Suecia por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026!

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