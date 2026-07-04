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Marruecos vence 3-0 a Canadá, avanza a cuartos de final del Mundial y enfrentará al ganador de Francia vs. Paraguay

Los fanáticos marroquíes celebraron la victoria de su selección este sábado.
Los fanáticos marroquíes celebraron la victoria de su selección este sábado. AFP
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  • 04/07/2026 14:13
Marruecos derrotó 3-0 a Canadá en los octavos de final del Mundial 2026, aseguró su clasificación a los cuartos de final y ahora espera al vencedor del duelo entre Francia y Paraguay para conocer a su próximo rival

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Marruecos avanzó este sábado 4 de julio a los cuartos de final del Mundial al golear 3-0 a Canadá en el Houston Stadium, en Texas, dejando a la selección canadiense como la primera anfitriona eliminada del torneo tras una histórica participación.

Los Leones del Atlas sellaron el triunfo con un doblete de Azzedine Ounahi (50’ y 82’) y un tanto de Soufiane Rahimi al 90+8’.

El ganador de este encuentro se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del duelo entre Francia y Paraguay, que también se disputa este sábado en el Philadelphia Stadium.

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