Marruecos vence 3-0 a Canadá, avanza a cuartos de final del Mundial y enfrentará al ganador de Francia vs. Paraguay

<b>Marruecos</b> avanzó este sábado 4 de julio a los <b>cuartos de final del <a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial</a></b> al golear <b>3-0 a Canadá</b> en el <b>Houston Stadium</b>, en Texas, dejando a la selección canadiense como la <b>primera anfitriona eliminada del torneo</b> tras una histórica participación.Los <b>Leones del Atlas</b> sellaron el triunfo con un doblete de <b>Azzedine Ounahi</b> (50’ y 82’) y un tanto de <b>Soufiane Rahimi</b> al 90+8’.El ganador de este encuentro se enfrentará en los <b>cuartos de final</b> al vencedor del duelo entre <b>Francia</b> y <b>Paraguay</b>, que también se disputa este sábado en el <b>Philadelphia Stadium</b>.