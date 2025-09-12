Prisión y detención provisional para imputados por fraude a la Dirección General de Ingresos

Este viernes, las seis personas aprehendidas por la F<b>iscalía Anticorrupción</b> como parte de la Operación Publicano por los presuntos delitos de peculado, seguridad informática y blanqueo de capitales en perjuicio de la <b>Dirección General de Ingresos (DGI)</b> enfrentaron la audiencia de garantías.La Operación Publicano, que se desarrolló el pasado 9 de septiembre, logró la aprehensión de una funcionaria de la <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos (DGI)</a></b>, tres exfuncionarios de la misma entidad y dos particulares.