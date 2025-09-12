Prisión y detención provisional para imputados por fraude a la Dirección General de Ingresos

Este viernes, las seis personas aprehendidas por la Fiscalía Anticorrupción como parte de la Operación Publicano por los presuntos delitos de peculado, seguridad informática y blanqueo de capitales en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI) enfrentaron la audiencia de garantías. La Operación Publicano, que se desarrolló el pasado 9 de septiembre, logró la aprehensión de una funcionaria de la Dirección General de Ingresos (DGI), tres exfuncionarios de la misma entidad y dos particulares.

¿Cuál fue la decisión del caso contra exfuncionarios de la DGI? Tras la audiencia desarrollada este viernes 12 de septiembre, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, América Vergara, estableció la imputación de cargos por los delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales; corrupción de servidores públicos; y delitos contra la fe pública. Asimismo, la jueza Vergara estableció para la ciudadana, que se mantenía como funcionaria de la DGI, una sanción con 60 meses de prisión, mientras que otro ciudadano recibió una pena de 48 meses de prisión.