  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Las 5 claves de Panamá y el mundo | 3 de mayo

Lo más importante de hoy en Panamá y el mundo
Lo más importante de hoy en Panamá y el mundo Idaan
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/05/2026 12:00
Panamá y el mundo presentan este domingo una agenda marcada por noticias de interés global y local

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de temas relevantes este domingo 3 de mayo, tanto en el ámbito local como internacional.

-Panamá y el mundo conmemoran el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha que recuerda la importancia de garantizar el derecho a informar y ser informado.

-El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) reportó que la madrugada de este domingo 3 de mayo se registró un conato de incendio en su sede principal, ubicada en Vía Brasil.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que las lluvias registradas el sábado 2 de mayo dejaron un saldo trágico, con una persona fallecida por inmersión y múltiples afectaciones en distintas regiones del país.

-La artista Shakira hizo historia en la icónica Playa de Copacabana, donde reunió a más de tres millones de personas en un concierto que marcó un nuevo capítulo en la música latina.

-La administración del presidente Donald Trump dejó sin efecto la visa de varios integrantes de la Junta Directiva del diario La Nación, un hecho que ha generado reacción en Costa Rica.

VIDEOS
Lo Nuevo