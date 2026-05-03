Las 5 claves de Panamá y el mundo | 3 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de temas relevantes este domingo 3 de mayo, tanto en el ámbito local como internacional.<b>-Panamá y el mundo conmemoran el Día Mundial de la Libertad de Prensa,</b> una fecha que recuerda la importancia de garantizar el derecho a informar y ser informado.<b>-El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</b> reportó que la madrugada de este domingo 3 de mayo se registró un conato de incendio en su sede principal, ubicada en Vía Brasil.<b>-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</b> informó que las lluvias registradas el sábado 2 de mayo dejaron un saldo trágico, con una persona fallecida por inmersión y múltiples afectaciones en distintas regiones del país.<b>-La artista Shakira hizo historia en la icónica Playa de Copacabana,</b> donde reunió a más de tres millones de personas en un concierto que marcó un nuevo capítulo en la música latina.<b>-La administración del presidente Donald Trump</b> dejó sin efecto la visa de varios integrantes de la Junta Directiva del diario La Nación, un hecho que ha generado reacción en Costa Rica.