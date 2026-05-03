Las 5 claves de Panamá y el mundo | 3 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de temas relevantes este domingo 3 de mayo, tanto en el ámbito local como internacional.

-Panamá y el mundo conmemoran el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha que recuerda la importancia de garantizar el derecho a informar y ser informado.

-El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) reportó que la madrugada de este domingo 3 de mayo se registró un conato de incendio en su sede principal, ubicada en Vía Brasil.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que las lluvias registradas el sábado 2 de mayo dejaron un saldo trágico, con una persona fallecida por inmersión y múltiples afectaciones en distintas regiones del país.

-La artista Shakira hizo historia en la icónica Playa de Copacabana, donde reunió a más de tres millones de personas en un concierto que marcó un nuevo capítulo en la música latina.

-La administración del presidente Donald Trump dejó sin efecto la visa de varios integrantes de la Junta Directiva del diario La Nación, un hecho que ha generado reacción en Costa Rica.