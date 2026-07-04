  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

Taylor Swift y Travis Kelce: los detalles de la boda que paralizó el Madison Square Garden

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce habría contado con un gran despliegue de seguridad y producción.
La boda de Taylor Swift y Travis Kelce habría contado con un gran despliegue de seguridad y producción. Redes sociales
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/07/2026 14:13
Taylor Swift y Travis Kelce protagonizan una de las bodas más comentadas del año.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce habrían sellado su unión en una ceremonia que ha captado la atención mundial, realizada en el icónico Madison Square Garden, tras un año de haber anunciado su compromiso.

La ceremonia se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y con un amplio despliegue logístico. Según reportes de prensa, la pareja solicitó permisos especiales para el cierre de calles aledañas entre el 2 y el 4 de julio, además de la instalación de una gran carpa en las inmediaciones del recinto, donde se vivió parte de la celebración.

El evento estuvo precedida por un cóctel en el sexto piso del recinto, al que los invitados accedieron desde horas antes. De acuerdo con información difundida por el portavoz de la artista, la pareja decidió prescindir de damas de honor y testigos tradicionales. En su lugar, el hermano de Taylor, Austin Swift, ejerció como “hombre de honor”, mientras que Jason Kelce, hermano del novio, cumplió el rol de padrino.

Al finalizar la celebración, las pantallas del Madison Square Garden mostraron el mensaje: “¡RECIÉN CASADOS!”, confirmando el cierre de una de las bodas más comentadas del espectáculo internacional.

Todos los detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda entre Taylor Swift y Travis Kelce habría reunido a más de un millar de invitados en el Madison Square Garden, en una celebración marcada por una decoración elegante con arreglos florales en tonos melocotón y verde, que dieron un ambiente romántico al enlace.

El evento, que habría unido a ambas familias, contó además con el actor Adam Sandler como oficiante de la ceremonia, según reportes de prensa.

Entre los invitados destacados se mencionan figuras como Bradley Cooper, Gigi Hadid, así como jugadores de la NFL como Matthew Stafford y Ryan Fitzpatrick, junto a múltiples personalidades del mundo del entretenimiento como Dakota Johnson, Machine Gun Kelly, Hugh Grant, Jimmy Fallon y Ellie Goulding, entre otros.

La celebración habría comenzado a las 5:00 de la tarde y se habría extendido hasta la madrugada, consolidándose como una de las bodas más comentadas del año en el ámbito internacional.

VIDEOS

Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

Lo Nuevo