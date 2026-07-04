Taylor Swift y Travis Kelce: los detalles de la boda que paralizó el Madison Square Garden

La cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce habrían sellado su unión en una ceremonia que ha captado la atención mundial, realizada en el icónico Madison Square Garden, tras un año de haber anunciado su compromiso.

La ceremonia se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y con un amplio despliegue logístico. Según reportes de prensa, la pareja solicitó permisos especiales para el cierre de calles aledañas entre el 2 y el 4 de julio, además de la instalación de una gran carpa en las inmediaciones del recinto, donde se vivió parte de la celebración.

El evento estuvo precedida por un cóctel en el sexto piso del recinto, al que los invitados accedieron desde horas antes. De acuerdo con información difundida por el portavoz de la artista, la pareja decidió prescindir de damas de honor y testigos tradicionales. En su lugar, el hermano de Taylor, Austin Swift, ejerció como “hombre de honor”, mientras que Jason Kelce, hermano del novio, cumplió el rol de padrino.

Al finalizar la celebración, las pantallas del Madison Square Garden mostraron el mensaje: “¡RECIÉN CASADOS!”, confirmando el cierre de una de las bodas más comentadas del espectáculo internacional.