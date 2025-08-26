El anillo de compromiso de Taylor Swift: un antiguo diamante diseñado por Travis Kelce

El anillo con el que la estrella estadounidense <b>Taylor Swift</b> y su novio, <b>Travis Kelce</b>, sellaron su compromiso está compuesto de un antiguo diamante y el jugador de fútbol americano participó en su diseño, según informó este martes Page Six.Diseñada en conjunto por <b>Kindred Lubeck</b>, de la empresa de joyería Artifez Fine Jewelry, y Kelce, la pieza presenta un diamante brillante tallado a mano y en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada, popular en los siglos XVIII y XIX, detalló la revista especializada.<b>El anillo lo complementa un reloj de Cartier</b> Santos Demoiselle adornado con diamantes y una banda de oro.