Las noticias que marcaron Panamá y el mundo este martes 21 de julio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por importantes hechos en el ámbito nacional e internacional este martes 21 de julio, con anuncios sobre servicios públicos, política exterior, investigaciones y una noticia que enluta al mundo de la música.

-La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) ordenó a las empresas distribuidoras Edemet, Edechi y ENSA ejecutar un plan de cumplimiento obligatorio para corregir las deficiencias en la prestación del servicio eléctrico y fortalecer la atención a los usuarios, luego de un aumento en las quejas ciudadanas reportadas.

-El Gobierno de Panamá, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su rechazo a las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien aseguró públicamente que en su país “no habrá más elecciones”. La Cancillería panameña reafirmó su compromiso con la democracia, el voto ciudadano y el respeto al orden constitucional.

-Una ciudadana española requerida con notificación roja de INTERPOL fue interceptada por autoridades panameñas mientras realizaba una conexión aérea en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. La detención se produjo como parte de los controles establecidos para personas requeridas internacionalmente.

-La Contraloría General de la República informó que mantiene investigaciones abiertas tras denuncias ciudadanas relacionadas con el presunto uso irregular de vehículos oficiales asignados a la Junta Comunal de Pedregal y al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

-Se confirmó el fallecimiento del reconocido compositor colombiano Héctor Ochoa, autor de la emblemática canción “El camino de la vida”, una obra considerada un himno de la música latinoamericana y que dejó una profunda huella en varias generaciones.