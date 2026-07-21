Las noticias que marcaron Panamá y el mundo este martes 21 de julio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por importantes hechos en el ámbito nacional e internacional este martes 21 de julio, con anuncios sobre servicios públicos, política exterior, investigaciones y una noticia que enluta al mundo de la música.-La <b>Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP)</b> ordenó a las empresas distribuidoras <b>Edemet, Edechi y ENSA</b> ejecutar un plan de cumplimiento obligatorio para corregir las deficiencias en la prestación del servicio eléctrico y fortalecer la atención a los usuarios, luego de un aumento en las quejas ciudadanas reportadas.-El <b>Gobierno de Panamá</b>, mediante el <b>Ministerio de Relaciones Exteriores</b>, expresó su rechazo a las declaraciones del presidente de Nicaragua, <b>Daniel Ortega</b>, quien aseguró públicamente que en su país 'no habrá más elecciones'. La Cancillería panameña reafirmó su compromiso con la democracia, el voto ciudadano y el respeto al orden constitucional.-Una <b>ciudadana española requerida con notificación roja de INTERPOL</b> fue interceptada por autoridades panameñas mientras realizaba una conexión aérea en el <b>Aeropuerto Internacional de Tocumen</b>. La detención se produjo como parte de los controles establecidos para personas requeridas internacionalmente.-La <b>Contraloría General de la República</b> informó que mantiene investigaciones abiertas tras denuncias ciudadanas relacionadas con el presunto uso irregular de vehículos oficiales asignados a la <b>Junta Comunal de Pedregal</b> y al <b>Ministerio de Obras Públicas (MOP)</b>.-Se confirmó el fallecimiento del reconocido compositor colombiano <b>Héctor Ochoa</b>, autor de la emblemática canción <i>'El camino de la vida'</i>, una obra considerada un himno de la música latinoamericana y que dejó una profunda huella en varias generaciones.