Representantes reelegidos y PRD, los ganadores de las planillas

“Mi solicitud no era que despidan al personal, sino llevarlo a una media, pedí transparencia y pregunté dónde están laborando; por ejemplo, si ese personal labora en San Felipe que lo mueva a la junta comunal que le falta esa mano de obra”, dijo Rodríguez.

“Soy del corregimiento más grande, no sólo de la capital, sino del país, tengo una cantidad inmensa de áreas verdes y sólo cuatro personas de ornato, no me doy abasto”, señaló Barría.

La representante tocumeña dijo que la partida de inversión es para mejorar el corregimiento y no desea usarla en planilla: “Me tengo que sentar con mi contadora para ver cómo hacemos el próximo año”.