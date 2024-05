Juan Barsallo: ‘En San Miguelito ganamos no por el partido, sino por nuestro trabajo’

El remezón político en San Miguelito provocado por la irrupción de los candidatos por la libre postulación, supuso un cambio significativo en la representación de las fuerzas políticas de los gobiernos locales en el segundo distrito más poblado del país.

El gran damnificado de estos resultados fue el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), que perdió casi todas las juntas comunales, la alcaldía y solo logró sacar uno de siete diputados.

Una situación que en opinión de Juan Barsallo, representante electo del corregimiento Mateo Iturralde y único ganador del PRD en San Miguelito, tuvo que ver con el deseo de la gente por un cambio y en el trabajo que también favoreció a aquel que “hizo bien las cosas”.

A pesar del lastre que representó el desgaste del gobierno central y la alcaldía PRD, piensa que los electores optaron por apoyar “las propuesta por encima de los partidos”.

En su caso, la ciudadanía habría reafirmado su administración al frente de la junta con casi un 52% de los votos, una cifra que ve como una legitimación de su gestión estos últimos cinco años. Barsallo fue electo representante suplente de Omar Montilla, quien terminó de viceministro de Comercio e Industrias. De allí que el representante electo fungió en la práctica como principal en este quinquenio.

Reiteró que el PRD debe hacer una evaluación interna y tener una reestructuración, dándole espacio a figuras nuevas.

“Mi forma de hacer política no es igual, me enfoqué en transformar mi corregimiento (...) la elección no fue un tema partidista, fue un asunto del trabajo (realizado). De proyectar lo que la gente necesita dentro de nuestra comunidad”, señaló este martes en “Portada” de La Estrella de Panamá.

Dentro de esta lectura destacó que las personas en San Miguelito ejercieron un voto “bien pensado” y “selectivo”, en función de quienes ellos consideraban como representantes de sus intereses. Lo que a su juicio explica el cruce de votos en un misma mesa electoral, donde ganó José Raúl Mulino la Presidencia (Realizando Metas), Irma Hernández en la alcaldía (independiente) y él como representante (PRD).

Recalcó parte de sus gestión como el programas de videovigilancia en materia de seguridad, la recuperación de los espacios públicos con las construcción y mejora de canchas deportivas, así como combatir el problema de la basura. Sobre esto último, dijo estar dispuesto a colaborar con la alcaldesa electa Hernández y que no busca ser oposición.