Mulino endurece postura y docentes responden

El presidente de la República, José Raúl Mulino, envió un mensaje claro a los docentes en paro este jueves 10 de julio durante su conferencia semanal. “Con la educación no se juega de manera irresponsable, como se ha juzgado en dos meses y medio. Acabaron el primer trimestre del año. Se lo pusieron de sombrero. Y eso no puede volver a pasar. Solo con un precedente duro, aquí se van a entender las cosas”, sentenció, asegurando que no planean pagar los salarios retroactivos a los maestros que se mantuvieron en paro.

Los maestros comunicaron su respuesta al mandatario. “Ha creado un precedente, como lo hizo en años anteriores, con la represión de los compañeros en Bocas del Toro. Su gobierno ha desnudado a las mujeres, las ha encadenado, ha metido presos a cualquier cantidad de dirigentes sindicales, ha llevado prácticamente al asfixio económico a organizaciones, incluso ahora los docentes, con todas estas arbitrariedades, violando la Ley Orgánica de Educación y el debido proceso para poder sustituir a un docente”, declaró el profesor Armando Guerra, de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof). “Está creando el precedente de un dictador que utiliza el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial y el poder de la fuerza represora. Lo está viendo no solamente el pueblo panameño, también la comunidad internacional, que de alguna u otra manera ha demostrado repudio al precedente nefasto que el señor presidente en un simple año está creando en este país”, afirmó.

Los gremios docentes se mantienen en paro nacional desde el 23 de abril. Muchos han manifestado su disposición de volver a las aulas y acordar un finiquito a la huelga, pero solo si se cumplen ciertas garantías.

”Nosotros estamos pidiendo que todos esos procesos que han sido abiertos contra los docentes y que hoy se encuentran en las direcciones regionales, en asesoría legal, sean retirados. Son represivos y tienen que cesar. Esos compañeros no merecen ser ahora mismo objeto de una destitución, de una investigación solo por el uso de huelga. Por otro lado, estamos exigiendo también que los docentes tengamos el derecho a todos esos salarios que han quedado secuestrados de manera ilegal por el Ministerio de Educación. Aquí hemos llegado siempre a acuerdos para recuperar contenidos y también pagar tiempo. Que no se nos suspenda el derecho al salario”, detalló el dirigente magisterial.