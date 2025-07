‘Docentes reemplazados se quedan así y no habrá pagos retroactivos’, aseguró Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que no habrá pagos retroactivos para los docentes en huelga, señala que es necesario sentar un precedente con los educadores.

“Hay algunos temas que están siendo analizados, el primero y más importante es que el número de educadores que ya fueron reemplazados se quedan así y no habrá pagos retroactivos”, manifestó Mulino durante su conferencia semanal desde la Presidencia de la República. Enfatizó que los educadores pueden reunirse con la Asamblea o con quien quieran, pero la decisión final es del Órgano Ejecutivo.

“Con la educación no se juega de manera irresponsable, como se ha juzgado en dos meses y medio. Acabaron el primer trimestre del año. Se lo pusieron de sombrero. Y eso no puede volver a pasar”, declaró el mandatario. “Solo con un precedente duro aquí se van a entender las cosas. Ya las decisiones tomadas están tomadas y lo demás va a depender de la prudencia y del sentido común al cual invoco de parte de estos educadores que persisten en mantener una huelga que no tiene ni nunca tuvo ningún sentido”, concluyó.

Los gremios docentes se mantienen en paro nacional desde el 23 de abril como protesta a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.