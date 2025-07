Meduca pide a gremios docentes dejar atrás la ‘agenda política’ y priorizar el regreso a clases

“El sistema educativo tiene que estar al servicio de la educación, no de otros intereses” , subrayó.

Molinar finalizó insistiendo en que el sistema educativo no puede seguir siendo rehén de intereses ajenos a su propósito.

En un pronunciamiento, la ministra de Educación, Lucy Molinar , aseguró este domingo que Panamá atraviesa “momentos cruciales para el futuro de la educación” , y que la postura del Ministerio no responde a agendas ideológicas , sino a una sola misión: “devolver el sistema educativo y ponerlo al servicio de la educación” .

Mientras algunos gremios han continuado con medidas de presión, una creciente cantidad de docentes ha optado por regresar a las aulas.

El ministerio ha reiterado que no contempla la firma de un finiquito de huelga, ya que —según ha explicado la propia ministra— “esto no ha sido una huelga legal”, y que los temas en disputa no guardan relación directa con la política educativa nacional.

La postura oficial apunta ahora a la recuperación del calendario académico, la garantía de la continuidad de clases y la defensa del derecho del estudiante a una educación de calidad.