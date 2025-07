Solicitudes de revocatoria de mandato se enfocan en diputados independientes

Dos diputados de la Asamblea Nacional enfrentan procesos de revocatoria, de acuerdo al Tribunal Electoral (TE). Este jueves, funcionarios del TE notificaron a la diputada Paulette Thomas en su despacho en la Asamblea Nacional.

”Ni siquiera se invoca realmente el causal porque hay tres causales para la revocatoria de mandato de los diputados elegidos por libre postulación. El primero es el cambio de residencia electoral, o sea, mudarte fuera del circuito por el cual fuiste elegido. El segundo, tener una condena por delito doloso, que obviamente tampoco es el caso. Y el tercero es la decisión de los electores del circuito respectivo mediante un referendo revocatorio convocado al efecto en los términos que se indican en esta sección. Ni siquiera se está invocando este artículo, o sea que al fin y al cabo ni siquiera hay causal”, dijo la diputada. “Definitivamente, esto es político al 100 % y es lamentable que el golpe provenga de una persona que pertenece a la coalición”, lamentó.

La solicitud de revocatoria de mandato es impulsada por Liseth De la Rosa y Rubén De la Rosa, este último compañero de lista de Thomas en las últimas elecciones.

El argumento de De la Rosa, tal cual está plasmado en el documento de solicitud de revocatoria, se basa principalmente en que la diputada votó a favor del proyecto de ley 163, el cual se convertiría en la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS). De la Rosa enumera las pérdidas económicas posteriores que se produjeron a causa de las huelgas y manifestaciones en protesta a la ley alrededor del país.

“Esto es un acto democrático que definitivamente es injusto, pero es la democracia y en la democracia tenemos que escuchar a todo el mundo y es lo que debemos hacer”, dijo Thomas, quien añadió que los requisitos para presentar una solicitud de revocatoria de mandato son sumamente laxos y “cualquier persona, con quién sabe qué oscuras intenciones, puede llevar a cabo estas situaciones”.

“No hay motivos para esto, no he cometido ningún delito, no me he mudado de mi circuito, es donde he vivido toda la vida. Tal vez él no logró culminar o llevar a buen puerto sus anhelos de ser diputado, es un señor que durante el proceso de la búsqueda de firmas tampoco hizo su trabajo y creo que simplemente se subió a la cresta de la ola gracias a las firmas que logramos concretar en su momento, la honorable diputada Walkiria Chandler y mi persona”, acotó la diputada.

Otros diputados miembros de la coalición Vamos expresaron su solidaridad con la diputada. “Nosotros apoyamos a la diputada Paulette Thomas, ella ha hecho una excelente labor en esta Asamblea. Ha hecho esfuerzos incalculables en defensa de la niñez y la juventud. Nosotros vamos a defender a la diputada Paulette Thomas”, declaró el jefe de bancada de Vamos, Roberto Zúñiga.

”Estamos viendo esta revocatoria de mandato enfocada en los candidatos independientes. Nos llama la atención poderosamente que no se enfoquen en figuras de partidos políticos”, comentó por su parte la diputada Janine Prado, también de Vamos. “Si bien sí deben existir los procesos de revocatoria, también debería existir una especie de sustento. Es derecho de la ciudadanía abrir estos procesos de revocatoria de mandato. Pero el manejo que estamos viendo en los últimos días más pareciera estar enfocado en querer desvirtuar a los diputados que están por libre postulación, buscando un trasfondo de personas que quedaron fuera de la campaña electoral”, lamentó.

Otra figura a quien han solicitado la revocatoria de mandato es al diputado Manuel Cheng, exmiembro de la coalición Vamos y ahora miembro de la Bancada Mixta.

“Engañó al pueblo de Arraiján con una supuesta independencia a través de un grupo que lo promovía que se llamaba Vamos. La gente votó porque se vendió la marca, no porque supieran quién era él. Entonces, sorpresivamente, el señor se cambió de tolda con la política tradicional y ahora está con una bancada mixta, conformada con la política tradicional”, manifestó el abogado Abdiel González, quien solicitó la revocatoria el 1 de julio ante el Tribunal Electoral contra Cheng y contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba.

La Estrella de Panamá contactó al despacho del diputado Cheng, desde donde comunicaron que aún no se pronunciarían pues no han sido oficialmente notificados por el TE.