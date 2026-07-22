Lo que debes saber de Panamá y el mundo este 22 de julio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por importantes acontecimientos en el ámbito nacional e internacional este miércoles 22 de julio, con anuncios sobre el precio de los combustibles, decisiones del Gobierno, operativos judiciales y noticias que generaron repercusión fuera del país.-La <b>Secretaría Nacional de Energía</b> informó que del <b>24 de julio al 7 de agosto de 2026</b> entrarán en vigencia nuevos precios máximos para los combustibles en Panamá, debido al incremento de las cotizaciones internacionales del petróleo. La gasolina de 95 octanos aumentará <b>8.4 centésimos por litro</b>, la de 91 octanos subirá <b>7.4 centésimos</b>, mientras que el diésel bajo en azufre registrará un alza de <b>18.3 centésimos por litro</b>.-El <b>Consejo de Gabinete</b> aprobó tres resoluciones que modifican contratos de obras en ejecución del <b>Ministerio de Obras Públicas (MOP)</b>. Las medidas contemplan una reducción de costos en un proyecto, la ampliación del plazo de ejecución en otro y un incremento presupuestario para una tercera obra.-La <b>Procuraduría General de la Nación</b> informó sobre la aprehensión de un exrepresentante de corregimiento y una extesorera de la Junta Comunal de <b>Peña Blanca</b>, en el distrito de <b>Munä</b>, comarca <b>Ngäbe Buglé</b>, por su presunta vinculación con un delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.-La <b>Asociación del Fútbol Argentino (AFA)</b> desmintió las versiones periodísticas que aseguraban que su presidente, <b>Claudio 'Chiqui' Tapia</b>, había sido citado por la Justicia de Estados Unidos y que agentes del <b>FBI</b> le habían incautado teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, calificando esas informaciones como falsas.-El diario colombiano <b>El Tiempo</b>, citando reportes de la prensa francesa, informó que <b>Daniel Siad</b>, señalado por presuntamente reclutar víctimas sexuales para el financiero estadounidense <b>Jeffrey Epstein</b>, fue hallado muerto en las afueras de <b>París</b>, Francia.