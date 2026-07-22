Lo que debes saber de Panamá y el mundo este 22 de julio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por importantes acontecimientos en el ámbito nacional e internacional este miércoles 22 de julio, con anuncios sobre el precio de los combustibles, decisiones del Gobierno, operativos judiciales y noticias que generaron repercusión fuera del país.

-La Secretaría Nacional de Energía informó que del 24 de julio al 7 de agosto de 2026 entrarán en vigencia nuevos precios máximos para los combustibles en Panamá, debido al incremento de las cotizaciones internacionales del petróleo. La gasolina de 95 octanos aumentará 8.4 centésimos por litro, la de 91 octanos subirá 7.4 centésimos, mientras que el diésel bajo en azufre registrará un alza de 18.3 centésimos por litro.

-El Consejo de Gabinete aprobó tres resoluciones que modifican contratos de obras en ejecución del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Las medidas contemplan una reducción de costos en un proyecto, la ampliación del plazo de ejecución en otro y un incremento presupuestario para una tercera obra.

-La Procuraduría General de la Nación informó sobre la aprehensión de un exrepresentante de corregimiento y una extesorera de la Junta Comunal de Peña Blanca, en el distrito de Munä, comarca Ngäbe Buglé, por su presunta vinculación con un delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

-La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió las versiones periodísticas que aseguraban que su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, había sido citado por la Justicia de Estados Unidos y que agentes del FBI le habían incautado teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, calificando esas informaciones como falsas.

-El diario colombiano El Tiempo, citando reportes de la prensa francesa, informó que Daniel Siad, señalado por presuntamente reclutar víctimas sexuales para el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, fue hallado muerto en las afueras de París, Francia.