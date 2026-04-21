Polémica en la Asamblea: acusan al contralor Anel Flores de cambiar estatus a funcionarios de Vamos

Un grupo de diputados de Vamos denunció la tarde de este martes 21 de abril presuntas irregularidades en la actuación del contralor general de la República, Anel Flores.

Este grupo denunció el cambio en el estatus laboral de más de 39 funcionarios vinculados a despachos legislativos, la mayoría de su coalición.

De acuerdo con los funcionarios esta situación comenzó hace dos meses con el personal de siete diputados la mayoría de ellos de asesoría legal de la bancada opositora.

La diputada Janine Prado, en nombre de la coalición, indicó que al menos en ocho despachos de diputados de Vamos se les había cambiado el estatus a sus funcionarios.

Prado señaló directamente a Flores, a quien acusó de confundir sus funciones de fiscalización con las atribuciones que corresponden exclusivamente al Ministerio Público.

“En más de una ocasión confunde su rol como contralor con funciones que solo le competen al Ministerio Público”, sostuvo Prado.

Además, criticó la intervención de Flores en la Fiscalía Anticorrupción en medio de la investigación del caso del exvicepresidente José Gabriel Carrizo y señaló que este tipo de acciones generan preocupación sobre la separación de funciones en el Estado.

Prado denunció el cambio en el estado laboral de más de 39 funcionarios de la Asamblea Nacional de Panamá, quienes —según explicó— habrían sido colocados en licencia sin sueldo.

Aseguró que estos trabajadores cumplen con sus funciones e incluso exceden sus jornadas laborales bajo la responsabilidad de los diputados.

“La licencia sin sueldo es una facultad del funcionario, nadie más puede tramitarla por él”, enfatizó.

La diputada cuestionó que las acciones del contralor sean selectivas, al enfocarse únicamente en ocho despachos legislativos. En ese sentido, pidió que las fiscalizaciones se realicen de manera equitativa en toda la Asamblea.

Asimismo, solicitó explicaciones tanto al contralor general como al diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, sobre quién ordenó los cambios laborales y bajo qué criterios se ejecutaron.

En tanto, los diputados Alexandra Brenes y Roberto Zúñiga plantearon que Herrera no ha cumplido con el acuerdo de Vamos para apoyar su candidatura a la presidencia de la Asamblea.