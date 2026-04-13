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Choque entre Vamos y Realizando Metas: La fallida cortesía de sala del Contralor en la Asamblea

Contralor de la República, Anel Flores.
Contralor de la República, Anel Flores. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 13/04/2026 19:46
Las reacciones se dan en medio de la polémica generada la semana pasada cuando la Contraloría interrumpió en una diligencia del Ministerio Público

La solicitud de cortesía de sala del contralor, Anel Flores, a la Asamblea Nacional se cayó este lunes, luego de que un grupo de diputados, liderado por Luis Eduardo Camacho, solicitara la suspensión de la medida.

Los hechos surgen tras el choque generado entre la bancada independiente Vamos y el partido Realizando Metas, quienes tuvieron diferentes ideas sobre la cortesía de sala del contralor.

Los diputados de Vamos buscaban aprovechar el espacio para cuestionar al contralor Flores sobre los sucesos generados la semana pasada, relacionados con la irrupción de la Contraloría General de la República en una diligencia del Ministerio Público. Para ello, habían solicitado una alteración del orden del día para establecer un cuestionario al contralor, una medida que fue rechazada.

La Estrella de Panamá conoció que antes de que Realizando Metas propusiera la cortesía de sala, ya un grupo de diputados de Vamos habrían presentado ante la Secretaria General de la Asamblea , una solicitud para que el contralor Flores compareciera y respondiera a un cuestionario tras lo ocurrido en con los fiscales del Ministerio Público.

Poco despúes, el diputado Camacho presentaría de manera sorpresiva una propuesta para dar una cortesía de sala al contralor Flores, lo que genero cuestionamientos de los diputados independientes que señalaron que este solo sería un “monólogo” del contralor.

Mientras una cortesía de sala permite el invitado por el pleno a exponer, no está obligado a responder preguntas. En tanto la comparecencia, es una citación formal del Legislativo, donde se establecer preguntas específicas y quien comparece está obligado a responder.

Rendición de cuenta

Varios diputados advirtieron que la cortesía de sala concedida al funcionario no debía convertirse en un “monólogo”, sino en un espacio de rendición de cuentas.

La diputada Janine Prado señaló que lo ocurrido en la fiscalía anticorrupción refleja un patrón de “interferencia institucional” y recordó que el contralor ha obstaculizado iniciativas como la lucha contra la corrupción y la gestión de la basura en San Miguelito. “El poder no es eterno”, advirtió.

Mientras que la diputada Patsy Lee Rentería calificó la actuación como “autoritarismo inaceptable”, subrayando que ninguna autoridad puede irrumpir en una investigación penal en curso.

La diputada Yamireliz Chong acusó al Ejecutivo de avalar las extralimitaciones del contralor y pidió que la Asamblea exija respuestas concretas.

Asimismo, el diputado Luis Enrique Duque criticó que se haya rechazado la citación formal al contralor, permitiendo solo un monólogo. “La Asamblea no puede ser cómplice de la intromisión en procesos judiciales”, afirmó.

El diputado Lenín Ulate enfatizó que “ninguna autoridad está por encima de la ley” y reclamó respeto al debido proceso.

Sin embargo, la diputada Alexandra Brenes fue más tajante: “En una fiscalía manda el fiscal. Basta de shows y espectáculos de impunidad”.

Defensa

En contraste, la diputada Shirley Castañedas, del partido Realizando Metas, defendió a Flores. Señaló que se le debía escuchar antes de emitir juicios y pidió “más respeto para un hombre honesto, legal”, insistiendo en que se deben valorar las pruebas y no caer en “bochinches ni shows”.

Durante su comparencia, Castañedas mostró capturas de pantalla de una conversación que le hicieron llegar del exdiputado Juan Diego Vásquez instruyendo a los miembros de Vamos a que el contralor se diera cita en la Asamblea.

En respuesta, Vásquez utilizó sus redes sociales que sin duda ella busca imitar a su jefe, sobre todo en lo malo, haciendo referencia al expresidente Ricardo Martinelli, fundador de Realizando Metas.

“Quiero decirle de frente que la voy a denunciar penalmente porque lo que usted hizo es un delito. No le tengo miedo diputada y yo si voy de frente no como usted”, escribió el exdiputado.

Camacho rechazó la propuesta de cuestionario al contralor, calificándola como un intento de “show” por parte de la bancada independiente.

Según Camacho, Flores había manifestado su disposición de acudir voluntariamente a la Asamblea para explicar lo sucedido, sin necesidad de ser citado.

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