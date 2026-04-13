Choque entre Vamos y Realizando Metas: La fallida cortesía de sala del Contralor en la Asamblea

La solicitud de cortesía de sala del contralor, Anel Flores, a la Asamblea Nacional se cayó este lunes, luego de que un grupo de diputados, liderado por Luis Eduardo Camacho, solicitara la suspensión de la medida.

Los hechos surgen tras el choque generado entre la bancada independiente Vamos y el partido Realizando Metas, quienes tuvieron diferentes ideas sobre la cortesía de sala del contralor.

Los diputados de Vamos buscaban aprovechar el espacio para cuestionar al contralor Flores sobre los sucesos generados la semana pasada, relacionados con la irrupción de la Contraloría General de la República en una diligencia del Ministerio Público. Para ello, habían solicitado una alteración del orden del día para establecer un cuestionario al contralor, una medida que fue rechazada.

La Estrella de Panamá conoció que antes de que Realizando Metas propusiera la cortesía de sala, ya un grupo de diputados de Vamos habrían presentado ante la Secretaria General de la Asamblea , una solicitud para que el contralor Flores compareciera y respondiera a un cuestionario tras lo ocurrido en con los fiscales del Ministerio Público.

Poco despúes, el diputado Camacho presentaría de manera sorpresiva una propuesta para dar una cortesía de sala al contralor Flores, lo que genero cuestionamientos de los diputados independientes que señalaron que este solo sería un “monólogo” del contralor.

Mientras una cortesía de sala permite el invitado por el pleno a exponer, no está obligado a responder preguntas. En tanto la comparecencia, es una citación formal del Legislativo, donde se establecer preguntas específicas y quien comparece está obligado a responder.