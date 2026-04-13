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Panamá

Cálculo de tasa aeroportuaria de $10 por tránsito incluye a turistas Stopover

El 74% de los viajeros que usan las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen lo hacen en la modalidad de conexión o tránsito.
El 74% de los viajeros que usan las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen lo hacen en la modalidad de conexión o tránsito. Cedida | Aitsa
Por
Mileika Lasso
  • 13/04/2026 19:52
El sector turístico teme que la tasa de $10 afecte el crecimiento de diversos segmentos, entre ellos el programa Stopover; en tanto, Pedro Heilbron, de Copa Airlines, pidió cautela para no tomar decisiones que ‘frenen el progreso’ del país

El dinamismo del turismo en Panamá atraviesa un momento histórico, pero no exento de desafíos regulatorios. Durante la presentación de los resultados de 2025, Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, reveló que el programa “Panama Stopover” batió récords al atraer a más de 215,000 visitantes. Esta cifra representa un crecimiento superior al 25% en comparación con 2024 y generó una derrama económica directa de $180 millones, posicionando a la iniciativa entre los diez mejores programas de escala a nivel mundial.

El ritmo de crecimiento se aceleró en el primer trimestre de 2026, registrando incrementos en el volumen de pasajeros del 31% en enero y febrero, y un repunte del 42% en marzo. Ante esta demanda, la aerolínea y las autoridades turísticas han elevado la apuesta para este año, estableciendo una meta de 250,000 turistas y anunciando la extensión del tiempo máximo de estadía de 7 a 15 días. Este cambio busca impactar directamente en la ocupación hotelera y permitir que el visitante explore destinos más allá de la capital, como Chiriquí, provincia que ya cuenta con hasta cuatro vuelos diarios.

Al describir los resultados y las perspectivas para 2026, el ejecutivo de Copa Airlines destacó la importancia de mantener la competitividad operativa frente a otros hubs regionales. En un llamado a la estabilidad del modelo, subrayó: “Debemos asegurarnos que continúe, que lo manejemos de forma responsable, con luces largas para que no hagamos nada que le reste velocidad a lo que está ocurriendo ahora mismo”. Con una proyección de 121 aeronaves y 21 millones de pasajeros para el cierre de año, la aerolínea reafirma su papel como el principal conector del país, siendo responsable del arribo del 70% de los visitantes.

No obstante, este motor económico enfrenta una posible fricción financiera. El anteproyecto de ley 131, impulsado por el diputado suplente Benicio Robinson, propone una “Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito” (TUIAT) de $10. Al no existir en la propuesta una distinción clara para los pasajeros que se acogen al Stopover —quienes técnicamente inician como pasajeros en tránsito para luego ingresar al territorio nacional—, cada uno de estos visitantes debería abonar la tasa, lo que encarecería su escala en el país.

Análisis de recaudación

Tomando como base el volumen de pasajeros en conexión reportado en 2025, la recaudación proyectada por la TUIAT se estima en $114 millones anuales. Al sumar los 215,000 visitantes que utilizaron el Stopover en el mismo periodo (quienes aportarían $2.15 millones adicionales si se les aplica el cobro), la recaudación total bajo este esquema ascendería a los $116.1 millones.

Reacciones gremiales

La postura de Heilbron coincide con la preocupación y el rechazo de gremios empresariales como la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur) y la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel).

Para Camtur más del 70% de los pasajeros de Tocumen son de tránsito y un cargo extra colocaría a Panamá en desventaja frente a hubs de conexión; mientras que la Apatel advirte que el éxito de un centro de conexiones depende de su estructura de precios y que cualquier incremento influye en las decisiones de las aerolíneas.

Otro gremio que alzo su voz en contra de la propuesta legislativa es el conformado por Comunicadores Panameños de Turismo (COPTUR-OMPT), quienes advierten que imponer cargas adicionales debilita la ventaja competitiva de Panamá. Según el gremio, el éxito de Tocumen se basa en costos atractivos, y una tasa de $10 podría provocar una “migración natural y hasta obligada” hacia hubs competidores en Bogotá, San Salvador o Lima.

De ratificarse en el Ejecutivo la propuesta del Legislativo, el 70% de lo recaudado de aprobarse el proyecto estaría destinado a los patronatos de los hospitales del Niño, Santo Tomás y al Instituto Oncológico Nacional; mientras que el 30% restante al mantenimiento y modernización de la red aeroportuaria nacional.

Siendo así el flujo de 950,000 personas mensuales sujetas a la tasa generaría ingresos para salud pública e infraestructura, pero a un costo que, según los empresarios, podría comprometer el crecimiento del 14% en asientos y los 420 vuelos diarios proyectados para el cierre de 2026.

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