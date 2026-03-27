Periodistas de turismo rechazan tasa de $10 a pasajeros en tránsito

El inicio del debate en la Comisión de Economía de la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> sobre el anteproyecto de ley 131 encendió las alarmas no solo en el sector empresarial, sino también en el gremio de periodistas especializados. La propuesta, que busca establecer la <b>Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito </b>de <b>$10</b>, colocaría a Panamá en un selecto grupo de países con cobros similares, siendo Lima, Perú, el referente más cercano en la región.Desde diciembre de 2025, el <b>Aeropuerto Internacional Jorge Chávez</b> en Lima implementó una <b>Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto de 'conexión'</b> de <b>$11.86</b> para pasajeros internacionales. Panamá, de aprobarse la ley impulsada por el diputado suplente <b>Benicio Robinson</b>, aplicaría un cargo de <b>$10</b>, buscando capitalizar el flujo de los 19 millones de pasajeros que transitan anualmente por sus terminales.