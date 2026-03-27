Periodistas de turismo rechazan tasa de $10 a pasajeros en tránsito

El inicio del debate en la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional sobre el anteproyecto de ley 131 encendió las alarmas no solo en el sector empresarial, sino también en el gremio de periodistas especializados. La propuesta, que busca establecer la Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito de $10, colocaría a Panamá en un selecto grupo de países con cobros similares, siendo Lima, Perú, el referente más cercano en la región. Desde diciembre de 2025, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima implementó una Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto de “conexión” de $11.86 para pasajeros internacionales. Panamá, de aprobarse la ley impulsada por el diputado suplente Benicio Robinson, aplicaría un cargo de $10, buscando capitalizar el flujo de los 19 millones de pasajeros que transitan anualmente por sus terminales.

Análisis de cifras y proyecciones

A pesar de que la exposición de motivos de la ley aspiraba a una recaudación de $190 millones anuales, las estadísticas de movimiento de 2025 ajustan la cifra a una realidad distinta. Dado que el 60 % de los viajeros totales corresponden a pasajeros en conexión, la recaudación potencial se situaría en $114 millones anuales, lo que representa una variación de $76 millones menos de lo proyectado inicialmente. En términos operativos, esto significa que unos 950,000 viajeros mensuales en promedio estarían sujetos al pago, generando ingresos por $9.5 millones cada mes. De este monto, el 70 % se destinaría a los patronatos de los hospitales del Niño, Santo Tomás y el Oncológico, mientras que el 30 % financiaría el mantenimiento de aeropuertos nacionales.

La advertencia de los comunicadores