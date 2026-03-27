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Economía

Periodistas de turismo rechazan tasa de $10 a pasajeros en tránsito

En la región solo en Lima tienen un cobro parecido por $11.86 para usar las instalaciones de la terminal aérea.
En la región solo en Lima tienen un cobro parecido por $11.86 para usar las instalaciones de la terminal aérea. DepositPhotps
Por
Mileika Lasso
  • 28/03/2026 01:10
Coptur se une a Apatel y Camtur en contra del anteproyecto de ley 131 de la Asamblea, señalando que encarecer el hub de Las Américas beneficia a Bogotá y El Salvador

El inicio del debate en la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional sobre el anteproyecto de ley 131 encendió las alarmas no solo en el sector empresarial, sino también en el gremio de periodistas especializados. La propuesta, que busca establecer la Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito de $10, colocaría a Panamá en un selecto grupo de países con cobros similares, siendo Lima, Perú, el referente más cercano en la región.

Desde diciembre de 2025, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima implementó una Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto de “conexión” de $11.86 para pasajeros internacionales. Panamá, de aprobarse la ley impulsada por el diputado suplente Benicio Robinson, aplicaría un cargo de $10, buscando capitalizar el flujo de los 19 millones de pasajeros que transitan anualmente por sus terminales.

Análisis de cifras y proyecciones

A pesar de que la exposición de motivos de la ley aspiraba a una recaudación de $190 millones anuales, las estadísticas de movimiento de 2025 ajustan la cifra a una realidad distinta. Dado que el 60 % de los viajeros totales corresponden a pasajeros en conexión, la recaudación potencial se situaría en $114 millones anuales, lo que representa una variación de $76 millones menos de lo proyectado inicialmente.

En términos operativos, esto significa que unos 950,000 viajeros mensuales en promedio estarían sujetos al pago, generando ingresos por $9.5 millones cada mes. De este monto, el 70 % se destinaría a los patronatos de los hospitales del Niño, Santo Tomás y el Oncológico, mientras que el 30 % financiaría el mantenimiento de aeropuertos nacionales.

La advertencia de los comunicadores

La asociación Comunicadores Panameños de Turismo (Coptur-OMPT) expresó su “profunda preocupación” ante la iniciativa, calificándola como un riesgo estratégico para la competitividad del hub de las Américas. El gremio sostiene que el posicionamiento de Panamá se ha basado en costos atractivos y que imponer esta tasa podría provocar una migración “natural y hasta obligada” hacia hubs competitivos como Bogotá, San José, San Salvador, Miami y México.

”Panamá no puede darse el lujo de encarecer su principal ventaja competitiva, ser el puente natural de las Américas”, señaló Coptur en un comunicado oficial, sumándose a las voces de Apatel, Camtur y Apavit. El gremio de periodistas subrayó que las consecuencias impactarían directamente en el turismo, el comercio, la logística y, fundamentalmente, en el empleo de miles de panameños.

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