Camtur rechaza tasa de tránsito en Aeropuerto de Tocumen

La Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur) manifestó este martes 24 de marzo su “rechazo categórico” al anteproyecto de ley No. 131, el cual busca establecer el cobro de una tasa a los pasajeros que realizan tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen (AITSA). Según el gremio, la propuesta carece de un estudio previo y amenaza directamente la competitividad del hub de las Américas.

El principal argumento de la organización es que el encarecimiento del paso por la terminal panameña colocaría al país en una situación de desventaja competitiva frente a otros centros de conexión regional como Bogotá, Lima y San Salvador.

Actualmente, el AITSA moviliza más del 70 % de sus usuarios bajo la modalidad de tránsito, flujo que sustenta la conectividad aérea y la posición de Panamá como plataforma de negocios.

La iniciativa crearía una “Tasa de Uso Aeroportuario” de $10, con el fin de generar fondos para la modernización aeroportuaria y el sector salud.

Para Camtur, la introducción de esta carga fiscal desincentivaría el uso de la terminal, impactando negativamente programas estratégicos como el stopover, que busca convertir las conexiones rápidas en estancias turísticas.

“La introducción de una tasa desincentivaría el tránsito”, adviertió el gremio a través del comunicado, señalando posibles afectaciones en el dinamismo de la hotelería, el transporte, la gastronomía y el comercio.

Pese a que la Camtur reconoce la necesidad de atender prioridades sociales en el país, enfatiza que estas no deben financiarse comprometiendo a sectores que generan inversión y crecimiento económico.

Por lo anterior, la organización hace un llamado a la Asamblea Nacional para reconsiderar la propuesta y, en su lugar, impulsar políticas que consoliden a Panamá como un destino de clase mundial.