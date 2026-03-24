Camtur rechaza tasa de tránsito en Aeropuerto de Tocumen

La <b><a href="/tag/-/meta/camtur-camara-nacional-de-turismo-de-panama">Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur)</a></b> manifestó este martes 24 de marzo su 'rechazo categórico' al <b>anteproyecto de ley No. 131</b>, el cual busca establecer el cobro de una tasa a los pasajeros que realizan tránsito por el <b><a href="/tag/-/meta/aitsa-aeropuerto-internacional-de-tocumen">Aeropuerto Internacional de Tocumen (AITSA)</a></b>. Según el gremio, <b>la propuesta carece de un estudio previo y amenaza directamente la competitividad del hub de las Américas</b>.El principal argumento de la organización es que el encarecimiento del paso por la terminal panameña colocaría al país en una situación de desventaja competitiva frente a otros centros de conexión regional como <b>Bogotá, Lima</b> y<b> San Salvador</b>. Actualmente, el <b>AITSA</b> moviliza más del <b>70 %</b> de sus usuarios bajo la modalidad de tránsito, flujo que sustenta la conectividad aérea y la posición de Panamá como plataforma de negocios.La iniciativa crearía una<b> 'Tasa de Uso Aeroportuario' de $10</b>, con el fin de generar fondos para la modernización aeroportuaria y el sector salud.Para <b>Camtur</b>, la introducción de esta carga fiscal desincentivaría el uso de la terminal,<b> impactando negativamente programas estratégicos como el </b><i><b>stopover</b></i>, que busca convertir las conexiones rápidas en estancias turísticas. <i>'La introducción de una tasa desincentivaría el tránsito'</i>, adviertió el gremio a través del comunicado, señalando <b>posibles afectaciones en el dinamismo de la hotelería, el transporte, la gastronomía y el comercio</b>.Pese a que la <b>Camtur</b> reconoce la necesidad de atender prioridades sociales en el país, enfatiza que estas no deben financiarse comprometiendo a sectores que generan inversión y crecimiento económico. Por lo anterior, la organización hace un llamado a la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> para reconsiderar la propuesta y, en su lugar, impulsar políticas que consoliden a Panamá como un destino de clase mundial.