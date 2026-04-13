Motorizados de PedidosYa en paro, conoce el porqué

Los motorizados de PedidosYa se declaran en huelga.

A través de un comunicado, hicieron un llamado a partir de este lunes a “un paro indefinido” en las zonas de Panamá Centro, La Chorrera, Los Andes, Villa Lucre, Brisas del Golf, Metro Mall, Don Bosco y Las Mañanitas en la provincia de Panamá.

Mientras que en el interior del país el paro se extiende a Chitré, Penonomé, Chiriquí y Colón.

“No tomaremos horario durante esos días. Unámonos por mejores condiciones laborales”, detalla el comunicado.

La Estrella de Panamá pudo corroborar que durante la tarde de hoy, la mayoría de los restaurantes listas en la aplicación tenían el mensaje “solo retiro en local”.

La empresa reconoció las afectaciones al servicio y emitió un comunicado oficial.

“Respecto a las manifestaciones públicas de algunos repartidores independientes, deseamos entregar tranquilidad a los comercios, usuarios, gran mayoría de los repartidores y comunidad en general, asegurando que nuestra plataforma se encuentra operando con algunos retrasos en zonas muy específicas”, señala la empresa que se autodefine como “una compañía de tecnología de delivery y quick-commerce” y opera en 15 países de América Latina.

¿Qué pasó?

La Estrella de Panamá conversó con Carlos Villegas, uno de los voceros de los motorizados en paro. Explicó que el origen de la protesta es un cambio a la tarifa que les pagan.

“La convocatoria al paro que estamos haciendo es debido a la desmejora que está haciendo la empresa, ya que piensan implementar el kilometraje, con una reducción de un 15% de la tarifa”, detalló Villegas.

Mediante el sistema actual, los motorizados reciben $2.50 como tarifa base por pedido, más $.070 por kilómetro después del quinto kilómetro. Ahora, se reduciría la tarifa base hasta $1.50 y se pagarían $0.10 por cada kilómetro desde el primer kilómetro.

La empresa tiene distintos “grupos” para clasificar a los motorizados, definidos por criterios como el número de pedidos realizados a la semana y evaluaciones internas. Dependiendo del grupo, la tarifa varía.

Así quedarían los cambios a las tarifas bases, de acuerdo al vocero de los motorizados.

Grupo 1: $2.50 > $2.10

Grupo 2: $2.30 > $2.00

Grupo 3: $2.15 > $1.70

Grupo 4: $2.10 > $1.50

Los motorizados reclaman que con estas tarifas estarían ganando en algunos casos aún menos que la tarifa base actual aún después de sumar el kilometraje.

“La lucha del motorizado es para quedarnos por pedido con una tarifa mínima de $3.00, porque la inflación en Panamá está bastante alta. Los costos de gasolina han aumentado y aumentarán de nuevo este viernes. Eso incrementa muchísimo los gastos del motorizado”, afirmó Villegas. “El motorizado cubre todos los gastos. El motorizado es dueño de la moto, debe tener un seguro, cubre los gastos de gasolina, cubre los gastos de mantenimiento”, acotó.

Fuentes consultadas por La Estrella de Panamá revelaron que la semana pasada hubo un cambio en la administración de PedidosYa y que de allí se habrían originado los cambios.

Protestas

La tarifa por kilometraje no es una iniciativa nueva. Ya en 2022 la empresa intentó implementarla y fue recibida por protestas masivas por parte de los motorizados. En esa ocasión se acordó mantener la tarifa fija, que se ha mantenido por cuatro años.

Para los motorizados, protestar no es una tarea fácil. No se encuentran en la planilla de la empresa y mantienen contratos por sus servicios. Muchos de ellos son extranjeros con una situación irregular en el país.

”No hemos recibido ningún tipo de comunicación, ni acercamiento de la empresa, no hemos recibido absolutamente. Más bien todo lo contrario, están mandando a Migración a los puntos de concentración, a la Policía. No podemos concentrarnos en ningún lado porque inmediatamente llega la Policía y llega Migración”, lamentó Villegas “Para nosotros es bastante dura esta lucha. Porque nosotros la estamos peleando solos”.

Los motorizados no están agremiados bajo una figura legal, aunque Villegas estima que unos 2,500 en la capital y otro tanto alrededor del país se han unido al paro que asegura se mantiene de forma indefinida.