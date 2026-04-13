Panamá asegura financiamiento con Citibank a tasa fija de 2.39%

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la contratación de un préstamo con Citibank, N.A. por un monto de hasta CHF 1,975 millones (equivalente en dólares estadounidenses), con vencimiento en marzo de 2029 y una tasa fija anual de 2.39%.

Esta operación representa un ahorro de 1.66 puntos porcentuales frente a alternativas comparables en dólares.

Según la entidad, el objetivo principal es diversificar las fuentes de financiamiento, mitigar la exposición a la volatilidad de los mercados internacionales y reducir el costo de endeudamiento soberano.

Destino de los recursosLos fondos obtenidos se utilizarán principalmente para:

El pago del vencimiento de la Nota del Tesoro 3.75% el próximo 17 de abril de 2026, por un monto de US$1,325 millones.

Cubrir necesidades de liquidez del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.

La denominación en francos suizos también contribuye a diversificar la composición por moneda de la deuda pública y aprovechar tasas de referencia más favorables.

Compromiso de gestión responsableEl MEF reafirmó que mantiene una estrategia de deuda prudente y responsable, enfocada en:

Optimizar el costo del financiamiento.

Fortalecer el perfil de vencimientos.

Preservar condiciones financieras sostenibles, incluso en un entorno de volatilidad internacional.