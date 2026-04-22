Innovar, integrarse y formalizar: la receta de CAF para América Latina

Impulsando el crecimiento en un mundo cambiante: Innovación, integración y formalización para América Latina y el Caribe fue el título del más reciente Reporte de Economía y Desarrollo (RED) presentado por CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– en el estado de Nuevo León, México, este miércoles.

El documento ofrece una mirada integral sobre los principales desafíos que frenan el desarrollo de la región en un contexto global marcado por la transición energética, el cambio tecnológico y una nueva geopolítica internacional.

Uno de los puntos medulares que se mencionan es que si bien América Latina y el Caribe han logrado avances importantes en estabilidad macroeconómica, reducción de la pobreza y mejoras sociales, estos progresos coexisten con brechas persistentes en productividad, informalidad, desigualdad e inserción internacional que limitan su convergencia con las economías desarrolladas.

La expresión más crítica de esta situación es la amplia y persistente brecha en el ingreso per cápita frente a los países avanzados, reflejo de un estancamiento crónico de la productividad y de una acumulación insuficiente de capital físico y humano.