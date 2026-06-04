Fuga en La Joyita: 53 prófugos siguen sin ser ubicados

Mientras continúan las labores de búsqueda, el sistema judicial también avanza con las audiencias contra los privados de libertad que ya fueron recapturados.Durante los últimos días se han realizado diligencias relacionadas con decenas de los evadidos que volvieron a ser detenidos, <b>algunas de ellas mediante modalidades virtuales debido al elevado número de personas involucradas y a las medidas de seguridad requeridas para su traslado</b>.Las autoridades judiciales continúan con las etapas procesales correspondientes, incluyendo la legalización de las aprehensiones y la imputación de cargos derivados de la evasión.Así, el Estado mantiene dos frentes abiertos tras la fuga masiva de <b>La Joyita</b>: <b>la búsqueda de los 53 privados de libertad que aún permanecen prófugos y el procesamiento judicial de los 142 que ya han sido recapturados</b>.