Fuga en La Joyita: 53 prófugos siguen sin ser ubicados

A varios días de la fuga masiva registrada en la cárcel La Joyita, las autoridades panameñas continúan tras la pista de 53 privados de libertad que permanecen prófugos, pese a los operativos desplegados en distintos puntos del país y a la recaptura de 142 evadidos. La Policía Nacional mantiene activas las labores de búsqueda, principalmente en sectores de Panamá Este, mientras avanza paralelamente el proceso judicial contra quienes ya fueron capturados nuevamente tras escapar del centro penitenciario. Como parte de las acciones para dar con los fugitivos, las autoridades divulgaron las fotografías e identidades de los prófugos y mantienen una recompensa de 500 dólares por información que permita su ubicación y captura.

Entre los prófugos hay personas vinculadas a delitos graves

De acuerdo con la información divulgada por la Policía Nacional, entre los privados de libertad que aún permanecen evadidos figuran personas procesadas o condenadas por delitos contra la vida e integridad personal, narcotráfico, violencia de género, violación, posesión ilegal de armas de fuego, robo y hurto. Las autoridades han advertido que varios de los fugitivos enfrentan investigaciones o sentencias por delitos considerados de alto impacto, por lo que han reiterado el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que facilite su localización. Los reportes oficiales indican que los delitos relacionados con homicidios y drogas figuran entre los más recurrentes dentro del grupo de evadidos que todavía no ha sido recapturado.

Operativos continúan en Panamá Este

Desde que se produjo la evasión, los organismos de seguridad han desarrollado operativos de rastreo, allanamientos y verificaciones en distintos sectores con el objetivo de ubicar a los fugitivos. Las acciones se mantienen de forma ininterrumpida mientras la cifra de prófugos continúa disminuyendo gradualmente conforme avanzan las recapturas. La Policía Nacional reiteró que cualquier persona que posea información sobre el paradero de los evadidos puede comunicarse a las líneas habilitadas para este fin. Por cada captura lograda gracias a información ciudadana se ofrece una recompensa de 500 dólares.

Avanzan los procesos judiciales