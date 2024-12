Consejo Académico de la UP rechaza traslado de campus universitarios

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá (UP) emitió una postura este lunes en torno a la propuesta del Gobierno de crear una “ciudad universitaria”, que implique la reubicación de sus campus históricos.

“El traslado hacia la Nueva Ciudad Universitaria no debe significar el abandono ni la pérdida de los actuales campus Octavio Méndez Pereira [campus central] y Harmodio Arias Madrid [campus de Curundú], ubicados en el corazón de la ciudad de Panamá. Estos espacios, con más de 59 hectáreas de extensión, son un símbolo invaluable de la historia, identidad y luchas del pueblo panameño”, indicó el Consejo.

En el documento, el Consejo Académico de la UP, conformado por autoridades, representantes de los docentes, estudiantes y administrativos de la institución, explican que las instalaciones del campus central han sido protagonistas de momentos cruciales de la historia nacional, como la lucha del 9 de enero de 1964. “Son testigos de la identidad nacional y de la lucha por una educación superior pública y accesible”.

Subrayaron además que la UP ha hecho sacrificios importantes de sus terrenos en favor del desarrollo nacional, identificando las tierras que tenía la entidad en Panamá Este y que fueron cedidas al Estado para que se ampliara al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Otro de los terrenos que entregó la UP fueron las tierras que están frente al campus central en la avenida Simón Bolívar, que fueron ocupadas para la construcción de viviendas a la población pobre de la ciudad. “Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia podemos perder estos dos campus universitarios”, dijeron.

El Consejo hizo hincapié en que no se opone a la construcción de una ciudad universitaria, por el contrario, considera que esto podría ser un paso importante en el desarrollo de la educación superior si se construyen con prácticas que incorporen conservación ambiental y promoviendo la responsabilidad social con los espacios accesibles y seguros para los universitarios.

“Respaldamos la construcción de este nuevo campus como un paso decisivo hacia la consolidación de la excelencia académica y científica que requiere la sociedad panameña. El proyecto debe contar con recursos económicos suficientes y una ejecución transparente que garantice su viabilidad a corto, mediano y largo plazo”, acotaron.

A inicios de este mes se conoció de una carta de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (Apudep), dirigida a las autoridades, donde se hace referencia a un memorandum de la Dirección de Ingeniería sobre el supuesto desarrollo de “Master Plan” relacionado con la nueva ciudad universitaria y que tendría como finalidad el traslado del campus Octavio Méndez Pereira.

“Todos conocemos el interés del capital económico de nuestro país, de adquirir el estratégico terreno que ocupa la UP, para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y sepultar la conciencia social del pueblo panameño; hecho que bajo ninguna circunstancia, los universitarios permiteremos y no estamos dispuestas a cede ni una pulgada de ese territorio a la oligarquía”, sostuvo la Apudep.

Poco después el rector de la UP, Eduardo Flores, aclaró que su administración no avanza un proyecto que busque ceder los campus central o el Harmodio Arias Madrid.

La idea de una ciudad universitaria fue una de la principales propuestas planteadas por el presidente de la República José Raúl Mulino. Si bien el mandatario ha dicho que busca realizar el proyecto, este aún no tiene fecha y todavía no está claro si involucrará solo a la UP o también al resto de las universidades estatales del país.

La Universidad de Panamá fue fundada el 7 de octubre de 1935, siendo la primera casa de estudios superiores del país.