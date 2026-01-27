Panamá deporta y expulsa a 21 ciudadanos nicaragüenses por incumplir normas migratorias

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/snm-servicio-nacional-de-migracion" target="_blank">El Servicio Nacional de Migración (SNM) </a>detalló la tarde de este 27 de enero que realizó la deportación y expulsión de <b>21 ciudadanos de nacionalidad nicaragüense</b> por incumplir la normativa migratoria vigente.De acuerdo con la entidad, las medidas se adoptaron tras el análisis individual de cada expediente, al constatarse infracciones a la legislación migratoria. Algunos de los extranjeros, según el SNM, registraban antecedentes relacionados con <b>tráfico internacional de drogas, posesión y venta agravada de sustancias ilícitas, hurto agravado, daños al patrimonio económico, trata de personas</b> y <b>reingreso irregular al país</b>, al evadir los puestos de control migratorio.Del total de personas retornadas, <b>11 son mujeres y 10 hombres</b>. En el procedimiento se efectuaron <b>13 deportaciones y ocho expulsiones</b>. Asimismo, <b>cuatro personas —tres mujeres y un hombre—</b> fueron incluidas en el proceso tras recibir rebaja de pena, conforme a los procedimientos legales establecidos.El retorno se realizó desde el <b>Aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook</b>, mediante el <b>vuelo chárter número 63</b>, con destino a la <b>República de Nicaragua</b>, en el marco del <b>Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y los Estados Unidos</b>.El SNM indicó que estas acciones se desarrollan en coordinación con las instancias competentes, conforme a la legislación nacional y los acuerdos internacionales vigentes.