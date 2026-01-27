Panamá deporta y expulsa a 21 ciudadanos nicaragüenses por incumplir normas migratorias

El Servicio Nacional de Migración (SNM) detalló la tarde de este 27 de enero que realizó la deportación y expulsión de 21 ciudadanos de nacionalidad nicaragüense por incumplir la normativa migratoria vigente.

De acuerdo con la entidad, las medidas se adoptaron tras el análisis individual de cada expediente, al constatarse infracciones a la legislación migratoria.

Algunos de los extranjeros, según el SNM, registraban antecedentes relacionados con tráfico internacional de drogas, posesión y venta agravada de sustancias ilícitas, hurto agravado, daños al patrimonio económico, trata de personas y reingreso irregular al país, al evadir los puestos de control migratorio.

Del total de personas retornadas, 11 son mujeres y 10 hombres. En el procedimiento se efectuaron 13 deportaciones y ocho expulsiones. Asimismo, cuatro personas —tres mujeres y un hombre— fueron incluidas en el proceso tras recibir rebaja de pena, conforme a los procedimientos legales establecidos.

El retorno se realizó desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, mediante el vuelo chárter número 63, con destino a la República de Nicaragua, en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y los Estados Unidos.

El SNM indicó que estas acciones se desarrollan en coordinación con las instancias competentes, conforme a la legislación nacional y los acuerdos internacionales vigentes.