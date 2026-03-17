Más cerca del regreso de la casi extinta rana dorada a su hábitat natural en Panamá

Esto constituye el 'primer paso' de un arduo camino para<i> 'intentar restablecer poblaciones de rana dorada en su ambiente natural'</i>, como recalca Ibáñez. Primero, esas ranas endémicas de Panamá en etapa adulta estuvieron dentro de esos recintos unas doce semanas, luego, solo<b> 30 </b>de esas <b>100 </b>lograron culminar el experimento.Para la liberación del centenar de ranas doradas se instalaron dos mesocosmos con grupos de cinco a diez ranas bajo monitoreo por medio de hisopados de piel para<i> 'determinar si se infectaban con el hongo, cuál era la carga de infección y ver la supervivencia de los animales'</i>, con apoyo de la secretaría estatal de ciencia.Los resultados están siendo analizados, destaca el experto que admite que la 'supervivencia fue baja' porque el <b>70 %</b> de las ranas doradas que fallecieron fue por el hongo quítrido (Batrachochytrium dendrobatidis), culpable del exterminio de las poblaciones de eso anfibios al causar una enfermedad cutánea.En concreto, el hongo conocido también como 'bd' actúa infectando la piel de las ranas al alterar su equilibrio electrolítico hasta matarlas. Se cree llegó por primera vez a Centroamérica a finales de la década de 1980 y se mueve a través de sus esporas en el agua; inclusive puede adherirse a otros animales y a los zapatos.<i>'Quisiéramos que eso (la reintroducción) fuera lo antes posible. Pero dar como cierta cantidad de años, no podría decirlo. Estamos tratando de que en algún momento podamos restablecer poblaciones de la rana dorada en sitios donde ellas antes habitaban'</i>, recalca el experto.