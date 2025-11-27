Del ‘arca’ a la libertad:

El hongo <i>Batrachochytrium dendrobatidis</i> se reproduce de manera asexual. Infecta la piel de los anfibios a través de unas células conocidas como zoosporas, que se mueven por el agua. En la epidermis de los anfibios se van formando zoosporangios, estructuras donde se reproducen. Las zoosporas son liberadas al medio y siguen afectando la piel de la misma rana u otras. La piel de los anfibios tienen varias funciones, entre ellas, la regulación del intercambio de agua y sales entre el cuerpo del animal y el ambiente. La infección por el hongo quítrido daña la piel y causa un desbalance de los electrolitos como el calcio y el potasio que son importantes para la transmisión nerviosa y la contracción muscular. Al final, este desbalance les causa un paro cardiaco a los anfibios.'Hay zonas del país donde aún no se ha estudiado la presencia de este hongo, como la península de Azuero; no sabemos si está allí', explica el Dr. Roberto Ibáñez, investigador del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y miembro del Sistema Nacional de Investigación de Panamá.En Panamá se presume la desaparición de especies como <i>Atelopus chiriquiensis</i>, la rana arlequín que habitaba en Chiriquí y Costa Rica y no se ha visto desde los años noventa. También ha desaparecido la rana <i>Oophaga speciosa</i>, de color rojo, que era común en Fortuna.Con el fin de rescatar individuos de algunas especies altamente amenazadas por el hongo para reproducirlas en cautiverio, en 2009 surgió el Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá (PARC, por sus siglas en inglés) en Gamboa. La meta de los científicos era poder reestablecer poblaciones de estas especies, entre ellas la rana dorada, en sitios donde han desaparecido. En el PARC se encuentran alrededor de dos mil individuos de 12 especies de ranas. Los científicos están reproduciendo frecuentemente a nueve de esas especies, manteniendo poblaciones estables.