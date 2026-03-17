Becas Ifarhu 2026: en abril se conocerán fechas clave del proceso de selección

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) </a></b>informó que cerca de 131 mil estudiantes fueron seleccionados en el más reciente Concurso General de Becas, tras una convocatoria que alcanzó una participación histórica de aproximadamente 163 mil aspirantes en todo el país.El director de la entidad, Carlos Godoy, explicó que, pese a la alta demanda, las limitaciones presupuestarias impidieron otorgar el beneficio a la totalidad de los participantes.