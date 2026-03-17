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Becas Ifarhu 2026: en abril se conocerán fechas clave del proceso de selección

El Ifarhu anunciará cronograma de becas que iniciará después de Semana Santa
El Ifarhu anunciará cronograma de becas que iniciará después de Semana Santa | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/03/2026 11:39
El Ifarhu avanza en la verificación de documentos tras histórica convocatoria de becas.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que cerca de 131 mil estudiantes fueron seleccionados en el más reciente Concurso General de Becas, tras una convocatoria que alcanzó una participación histórica de aproximadamente 163 mil aspirantes en todo el país.

El director de la entidad, Carlos Godoy, explicó que, pese a la alta demanda, las limitaciones presupuestarias impidieron otorgar el beneficio a la totalidad de los participantes.

El Ifarhu se encuentra actualmente en la fase de verificación de documentos, etapa clave para completar la asignación del Concurso General de Becas 2026.

La institución informó que durante el mes de abril se dará a conocer el cronograma oficial para la entrega de documentos, proceso que se desarrollará después de la Semana Santa. Este calendario incluirá las fechas en que las oficinas regionales estarán habilitadas para recibir la documentación, con el fin de garantizar un trámite ordenado en todo el país.

Los estudiantes y acudientes pueden consultar el estado de su solicitud a través del sitio web del Ifarhu y avanzar con la validación de la preselección, un paso necesario para continuar en el proceso.

Godoy, resaltó el esfuerzo del personal encargado de evaluar las solicitudes, especialmente ante la alta participación registrada en esta convocatoria.

Asimismo, precisó que la inversión destinada al programa asciende a 73 millones de dólares, monto que permitirá cubrir a los estudiantes seleccionados en uno de los procesos más amplios desarrollados por la institución.

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