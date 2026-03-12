Ifarhu pide a estudiantes validar preselección del Concurso General 2026

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) solicitó a los estudiantes preseleccionados del Concurso General 2026 validar su información como parte del proceso para optar por becas y apoyos económicos.

La entidad indicó que quienes ya realizaron su inscripción deben verificar su preselección ingresando al portal oficial www.ifarhu.gob.pa y consultar su resultado utilizando la contraseña registrada al momento de su participación.

El trámite forma parte del proceso del Concurso General 2026 de becas y apoyo económico, dirigido a estudiantes y también a participantes con discapacidad.