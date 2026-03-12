Ifarhu pide a estudiantes validar preselección del Concurso General 2026

<b>1. Registro en el Concurso General 2026</b>Los estudiantes deben ingresar al portal oficial del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y registrarse en el concurso general de becas 2026, completando el formulario correspondiente.<b>2. Validar la preselección</b>Luego del registro, los participantes deben ingresar nuevamente al sitio web <b><a href="http://www.ifarhu.gob.pa">www.ifarhu.gob.pa</a></b> para verificar su resultado. Para realizar la consulta es necesario contar con <b>la contraseña recibida durante el proceso de inscripción</b>.La institución exhortó a los aspirantes a <b>mantenerse atentos a sus canales oficiales</b>, donde se estarán anunciando los <b>próximos pasos del trámite</b> para quienes resulten preseleccionados.