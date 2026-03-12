  1. Inicio
Ifarhu pide a estudiantes validar preselección del Concurso General 2026

Emiliana Tuñón
  • 12/03/2026 11:42
Estudiantes que participaron en el Concurso General 2026 del Ifarhu ya pueden revisar su estatus de preselección.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) solicitó a los estudiantes preseleccionados del Concurso General 2026 validar su información como parte del proceso para optar por becas y apoyos económicos.

La entidad indicó que quienes ya realizaron su inscripción deben verificar su preselección ingresando al portal oficial www.ifarhu.gob.pa y consultar su resultado utilizando la contraseña registrada al momento de su participación.

El trámite forma parte del proceso del Concurso General 2026 de becas y apoyo económico, dirigido a estudiantes y también a participantes con discapacidad.

Paso a paso para participar en el Concurso General 2026 del Ifarhu

1. Registro en el Concurso General 2026Los estudiantes deben ingresar al portal oficial del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y registrarse en el concurso general de becas 2026, completando el formulario correspondiente.

2. Validar la preselecciónLuego del registro, los participantes deben ingresar nuevamente al sitio web www.ifarhu.gob.pa para verificar su resultado. Para realizar la consulta es necesario contar con la contraseña recibida durante el proceso de inscripción.

La institución exhortó a los aspirantes a mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde se estarán anunciando los próximos pasos del trámite para quienes resulten preseleccionados.

