Irán asegura haber atacado una base de Estados Unidos tras recientes bombardeos

Irán aseguró haber lanzado un ataque contra una base aérea de Estados Unidos en Medio Oriente, en medio de la creciente tensión militar entre ambos países y pese al frágil alto el fuego que se mantiene tras meses de conflicto.

De acuerdo con información publicada por la BBC, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó que el ataque fue dirigido contra una base estadounidense considerada como “el origen” de recientes operaciones militares ejecutadas por Washington en el sur de Irán.

Por su parte, el ejército de Estados Unidos confirmó que Irán lanzó un misil balístico hacia territorio kuwaití, el cual fue interceptado por las fuerzas de defensa del país.

Según detalló la BBC, el lanzamiento del misil ocurrió poco después de que fuerzas estadounidenses derribaran drones iraníes en el estrecho de Ormuz.

Washington sostuvo que sus operaciones fueron “mesuradas, puramente defensivas y destinadas a mantener el alto el fuego”, mientras que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, condenó los ataques estadounidenses y afirmó que representan una violación del acuerdo de cese al fuego.

La tensión entre ambos países se mantiene en medio de negociaciones para intentar poner fin a la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos iniciaron ataques contra territorio iraní.

La crisis ha provocado además un aumento en los precios internacionales de la energía y preocupación en los mercados globales.

Mientras tanto, tanto Teherán como Washington mantienen posiciones tensas sobre un eventual pacto de paz, pese a que en los últimos días ambas partes habían insinuado avances en las negociaciones.