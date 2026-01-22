Panamá expulsa y deporta en un solo vuelo a 108 colombianos vinculados en delitos graves

Un total de<b> 108 ciudadanos de nacionalidad colombiana</b>, entre ellos <b>96 hombres y 12 mujeres</b>, fueron expulsados y deportados este jueves de territorio panameño en un solo vuelo chárter con destino a Medellín, Colombia.La operación fue ejecutada por el<b> Servicio Nacional de Migración (SNM)</b> desde la Base Aérea Capitán Juan Delgado, en la antigua terminal del Aeropuerto Internacional de Tocumen, bajo estrictos protocolos de seguridad.Del total de personas trasladadas, <b>94 fueron expulsadas tras recibir rebaja de condena </b>mediante el Decreto Presidencial N.° 1 del 7 de enero de 2026, mientras que<b> 14 fueron deportadas por infracciones a la legislación migratoria y faltas administrativas</b>, informó Migración.<b>El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego,</b> explicó que la mayoría de los expulsados cumplían penas en centros penitenciarios del país por delitos de alto impacto.<i> 'Incluye narcotráfico y otros nexos ilícitos por los cuales estas personas estaban pagando condenas en las cárceles'</i>, señaló.<b>Ábrego adelantó que este tipo de operativos continuará a lo largo del año</b>, debido a nuevos procesos de reducción de penas que podrían involucrar a más ciudadanos extranjeros privados de libertad. <i>'En el transcurso del año habrá otra reducción adicional de penas, lo que va a involucrar a una cantidad importante de ciudadanos extranjeros'</i>, precisó.El ministro también indicó que Panamá ha realizado expulsiones de personas de otras nacionalidades, como nicaragüenses, en menor número y a través de vuelos comerciales, siempre bajo custodia del Servicio Nacional de Migración.Sobre la logística del operativo, Ábrego destacó la coordinación directa con el Gobierno colombiano. <i>'Hemos trabajado de manera puntual y casi personal con el embajador de Colombia para garantizar el retorno de estos ciudadanos a su país',</i> afirmó, al tiempo que subrayó que el objetivo es enviar un mensaje claro de que <i>'el delito no paga'</i> y promover la reinserción social.Con esta operación, el SNM realizó su vuelo chárter número 62, financiado por la institución, reafirmando la política del Estado panameño orientada a mantener el orden público y hacer cumplir la normativa migratoria vigente.