Panamá expulsa y deporta en un solo vuelo a 108 colombianos vinculados en delitos graves

Un total de 108 ciudadanos de nacionalidad colombiana, entre ellos 96 hombres y 12 mujeres, fueron expulsados y deportados este jueves de territorio panameño en un solo vuelo chárter con destino a Medellín, Colombia.

La operación fue ejecutada por el Servicio Nacional de Migración (SNM) desde la Base Aérea Capitán Juan Delgado, en la antigua terminal del Aeropuerto Internacional de Tocumen, bajo estrictos protocolos de seguridad.

Del total de personas trasladadas, 94 fueron expulsadas tras recibir rebaja de condena mediante el Decreto Presidencial N.° 1 del 7 de enero de 2026, mientras que 14 fueron deportadas por infracciones a la legislación migratoria y faltas administrativas, informó Migración.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, explicó que la mayoría de los expulsados cumplían penas en centros penitenciarios del país por delitos de alto impacto. “Incluye narcotráfico y otros nexos ilícitos por los cuales estas personas estaban pagando condenas en las cárceles”, señaló.

Ábrego adelantó que este tipo de operativos continuará a lo largo del año, debido a nuevos procesos de reducción de penas que podrían involucrar a más ciudadanos extranjeros privados de libertad. “En el transcurso del año habrá otra reducción adicional de penas, lo que va a involucrar a una cantidad importante de ciudadanos extranjeros”, precisó.

El ministro también indicó que Panamá ha realizado expulsiones de personas de otras nacionalidades, como nicaragüenses, en menor número y a través de vuelos comerciales, siempre bajo custodia del Servicio Nacional de Migración.

Sobre la logística del operativo, Ábrego destacó la coordinación directa con el Gobierno colombiano. “Hemos trabajado de manera puntual y casi personal con el embajador de Colombia para garantizar el retorno de estos ciudadanos a su país”, afirmó, al tiempo que subrayó que el objetivo es enviar un mensaje claro de que “el delito no paga” y promover la reinserción social.

Con esta operación, el SNM realizó su vuelo chárter número 62, financiado por la institución, reafirmando la política del Estado panameño orientada a mantener el orden público y hacer cumplir la normativa migratoria vigente.