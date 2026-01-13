¿Cómo reaccionó Panamá en redes a la detención de Nicolás Maduro?

La detención de <b><a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a></b> no fue leída en Panamá como un hecho lejano ni estrictamente venezolano. En el ecosistema digital panameño, el anuncio activó una memoria histórica profunda, marcada por la experiencia de la <b>invasión de 1989</b>, la figura de <b>Manuel Antonio Noriega</b> y la relación con Estados Unidos como actor geopolítico determinante. Más que una reacción coyuntural, la conversación reflejó cómo el país interpreta los grandes acontecimientos internacionales a través de su propia historia política.Así lo revela un análisis de Shift Latam Porter Novelli, que examinó más de <b>36,000 comentarios en redes sociales</b> publicados entre el 3 y el 8 de enero en <b>Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador</b>. El estudio concluye que el episodio funcionó como un catalizador discursivo regional, donde cada país proyectó sus tensiones internas, miedos, expectativas y debates pendientes.