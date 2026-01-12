Análisis integral sobre el nuevo Corredor Interoceánico y su impacto en el Canal de Panamá

Noticias recientes confirman que el CIIT ha iniciado operaciones parciales. Un hecho simbólico fue la llegada de un primer envío de vehículos en 2025, donde automóviles transitaron desde Asia por ferrocarril hasta la costa del Golfo de México en un tiempo significativamente menor que por Panamá. También se reportan desafíos operativos, como accidentes de trenes que han generado debates internos sobre gestión de recursos y seguridad, lo cual destaca que la infraestructura aún está en consolidación.